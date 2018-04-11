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11 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Анны Нетребко
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О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Поклонники Анны Нетребко обсуждают ее сходство с сестрой. «Всего 3 дня дома в кругу семьи и опять в долгий путь», — написала звезда под уютным снимком.

Алена Хмельницкая рассказала об истории своей семьи и показала подросшую дочь: «Прогулки по Берлину! Город, в котором я родилась, встретил настоящим, летним теплом и весенним настроением) И конечно, чем старше я становлюсь, тем осознанней и ближе к сердцу я воспринимаю события 1945 года... конец войны... страшные битвы... взятие Рейхстага... все люди, чьи фамилии выбиты на этом монументе, и огромное количество наших солдат, чьи фамилии не известны, погибли в апреле 45-го, всего-то 73 года назад ... подумать страшно!... Надо обязательно об этом помнить...»

Публикация от alxmel (@alxmel)

Мария Погребняк поделилась счастливыми моментами материнства: «Как же приятно собравшись с детками вместе в кроватке читать перед сном Книжки, сегодня читаем Джордж и сокровища вселенной».

Виктория Бекхэм рассказала об увлечении дочери: «Катаемся на солнышке. Привет от Харпер и ее принца».

Ксения Бородина показала видео с танцующей малышкой Теей:

Ольга Кабо поделилась уютным снимком с наследницей: «Моя частичка) Друг! Дочь! С Таней хоть на край света».

Синди Кроуфорд показала, как поддерживает фигуру. Шэрон Стоун и Инна Маликова тоже похвастались стройностью, а Татьяна Навка — гибкостью:

Олеся Судзиловская рассказала о своем способе достижения стройности и красоты: «Обожаю ручной массаж тела и процедуру на аппарате мантис (на фото, комбинезон необходим для этой процедуры). Во время этих манипуляций руки специалиста "добираются" до самых "сложных" мест, которые трудно проработать и на спорте. <Поддержание стройности> всегда сопряжено с ограничениями в еде и занятиями спортом! Если Вы, конечно, не обладаете от природы необыкновенным даром — есть все подряд, в большом количестве и не поправляться».

Своей фигурой звезда отчасти обязана Тине Канделаки: именно она посоветовала ей попробовать делать массаж. «Как-то мы летели вместе, и Тина, отказавшись от обеда, достала из сумки орехи! Слово за слово, мы разговорились о красоте фигуры».

Подруга Олеси, в свою очередь, поделилась мудростью с подписчицами своего блога: «Когда в одном из интервью меня спросили, что нельзя говорить мужчине, я подумала: почему нельзя? Если ты жалеешь о том, что сказала мужчине, значит, между вами какое-то недопонимание, a если с ним какое- то недопонимание, то, может, и не надо быть с ним?»

Фото: instagram

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