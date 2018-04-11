11 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Олеся Судзиловская рассказала о своем способе достижения стройности и красоты: «Обожаю ручной массаж тела и процедуру на аппарате мантис (на фото, комбинезон необходим для этой процедуры). Во время этих манипуляций руки специалиста "добираются" до самых "сложных" мест, которые трудно проработать и на спорте. <Поддержание стройности> всегда сопряжено с ограничениями в еде и занятиями спортом! Если Вы, конечно, не обладаете от природы необыкновенным даром — есть все подряд, в большом количестве и не поправляться».

Своей фигурой звезда отчасти обязана Тине Канделаки: именно она посоветовала ей попробовать делать массаж. «Как-то мы летели вместе, и Тина, отказавшись от обеда, достала из сумки орехи! Слово за слово, мы разговорились о красоте фигуры».

Подруга Олеси, в свою очередь, поделилась мудростью с подписчицами своего блога: «Когда в одном из интервью меня спросили, что нельзя говорить мужчине, я подумала: почему нельзя? Если ты жалеешь о том, что сказала мужчине, значит, между вами какое-то недопонимание, a если с ним какое- то недопонимание, то, может, и не надо быть с ним?»

Фото: instagram