11-12 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Тины Канделаки
Максим Галкин с детьми наслаждается зимой в деревне: «Как же хорошо на улице! Смотрю на своих друзей, отъехавших на моря, там, конечно, повольготней, но и у нас в деревне неплохо!»
Игорь Николаев также устроил зимнюю прогулку с дочкой Вероникой.
Тина Канделаки поздравила красавицу-дочь с днем рождения: «С днем рождения, моя маленькая принцесса @melaniakondrahina! Вот уже двадцать лет ты — центр моей вселенной. Все мои поступки, мысли и действия крутятся только вокруг тебя. ⠀ Как ты? Что ты делаешь? Довольна ли ты? Не обижают ли тебя? Счастлива ли ты? Все ли так, как ты хотела? Будет ли все так, как ты хочешь? — поверь, я сделаю все, чтобы ты была счастлива, здорова и чтобы все у тебя в этой жизни получилось. ⠀ Глядя на тебя сегодня и подводя некоторые итоги твоего взросления, я могу сказать, что ты во многих вещах лучше меня. Наблюдая за тобой, за твоим вкусом, за твоим умением строить отношения, за твоей способностью отстаивать свою точку зрения и признавать свою неправоту, я вижу очень сильную личность. Личность, у которой я многому надеюсь научиться в следующем десятилетии. ⠀ Это и есть самое настоящее счастье. Ни одна победа не сравнится с ощущением удовлетворения, любви и безграничного вселенского счастья, когда я смотрю в твои бездонные голубые глаза. ⠀ Моя принцесса, мама любит тебя и всегда будет рядом».
Ирина Пегова с мамой и дочкой любуются красотами Иерусалима.
Юлия Проскурякова устроила прогулку по Москве.
Рената Литвинова отмечает день рождения и получает поздравления от друзей и близких.
Свою порцию поздравлений получил и Андрей Малахов, которому 11 января исполнилось 48 лет.
Ингеборга Дапкунайте покаталась на коньках на Красной площади.
Стас Костюшкин показал «семейную пирамиду» и процесс ее построения.
Светлана Зейналова похвасталась успехами дочки в танцах.
Анна Нетребко раскрыла секрет, как маскирует следы джетлага: «Красная помада и красное платье - верный выход скрыть следы смен часовых поясов».
Михаил Земцов поделился нежным фото любимых жены и дочки, а Александр Чистяков показал дочку и собаку.
Валерий Сюткин поделился жаркими фотографиями с острова Маврикий.
Алена Хмельницкая поздравила себя с днем рождения.
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Ну вот!) С Днём Рождения меня! Спасибо моим лучшим родителям в мире за мое появление на свет и за все , что есть во мне! 🙌🏼❤️Спасибо моим детям , за то , что они такие и за то , что мы родные души ! Спасибо моему Сашке за любовь и приятие меня такой , какая я уже есть 🤣! Спасибо моим друзьям с которыми мы вместе идём по жизни - вы моя опора и воздух! Спасибо Новым встречам ! Спасибо наверх за все !!!! 🙌🏼🙏🏻❤️ Спасибо профессии , спасибо за возможности и за желания!!!! Да будет так !!!! Всех люблю ! Полетели дальше !❤️🙌🏼 #деньрождения #летозимой #спасибо #бали #гили #любовьповсюду #побежалилетать #небомореоблака
Мария Ивакова показала романтичные снимки с Бали.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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