11-12 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Тина Канделаки поздравила красавицу-дочь с днем рождения: «С днем рождения, моя маленькая принцесса @melaniakondrahina! Вот уже двадцать лет ты — центр моей вселенной. Все мои поступки, мысли и действия крутятся только вокруг тебя. ⠀ Как ты? Что ты делаешь? Довольна ли ты? Не обижают ли тебя? Счастлива ли ты? Все ли так, как ты хотела? Будет ли все так, как ты хочешь? — поверь, я сделаю все, чтобы ты была счастлива, здорова и чтобы все у тебя в этой жизни получилось. ⠀ Глядя на тебя сегодня и подводя некоторые итоги твоего взросления, я могу сказать, что ты во многих вещах лучше меня. Наблюдая за тобой, за твоим вкусом, за твоим умением строить отношения, за твоей способностью отстаивать свою точку зрения и признавать свою неправоту, я вижу очень сильную личность. Личность, у которой я многому надеюсь научиться в следующем десятилетии. ⠀ Это и есть самое настоящее счастье. Ни одна победа не сравнится с ощущением удовлетворения, любви и безграничного вселенского счастья, когда я смотрю в твои бездонные голубые глаза. ⠀ Моя принцесса, мама любит тебя и всегда будет рядом».