11 — 12 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

С наступлением осени многие звезды вернулись с отдыха на родину, однако нашлись те, кто только сейчас смог позволить себе отложить дела на потом. И среди таких знаменитостей — продюсер Яна Рудковская. Пока ее супруг Евгений Плющенко и сын Саша занимаются подготовкой нового шоу, она без семьи отдыхает в турецком Кемере.

Последней возможностью отдохнуть перед съемочным сезоном наслаждается и Светлана Ходченкова. Ее страница заполнена снимками с Мальдивских островов, где сейчас и находится актриса.

Чулпан Хаматова совмещает приятное с полезным. Посетив с гастролями Геленджик, актриса успела насладиться бархатным сезоном.

Для некоторых звезд этот уик-энд выдался рабочим. Неутомимая Ольга Бузова снялась для обложки одного из глянцевых журналов и показала кадры бэкстейджа. А Валерия в компании Эмина Агаларова, Юлии Барановской и других звезд лично поддержала благотворительную акцию «В добрые руки» на Тверском бульваре.

Светлана Лобода посетила спектакль Кирилла Серебренникова «(М) ученик» и восхитилась им в сторис, а Лолита в компании друзей прогулялась по Москве.

Не обошлось и без светских мероприятий. Одна из ключевых фигур российского шоубиза 90-х и нулевых Александр Достман отметил 13-летие младшего из двух сыновей. На праздник к ставшему по традициям иудаизма совершеннолетним Якову и го родителям собрались практически все отечественные звезды. В том числе — Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми.