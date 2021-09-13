11 — 12 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
С наступлением осени многие звезды вернулись с отдыха на родину, однако нашлись те, кто только сейчас смог позволить себе отложить дела на потом. И среди таких знаменитостей — продюсер Яна Рудковская. Пока ее супруг Евгений Плющенко и сын Саша занимаются подготовкой нового шоу, она без семьи отдыхает в турецком Кемере.
Последней возможностью отдохнуть перед съемочным сезоном наслаждается и Светлана Ходченкова. Ее страница заполнена снимками с Мальдивских островов, где сейчас и находится актриса.
Чулпан Хаматова совмещает приятное с полезным. Посетив с гастролями Геленджик, актриса успела насладиться бархатным сезоном.
Для некоторых звезд этот уик-энд выдался рабочим. Неутомимая Ольга Бузова снялась для обложки одного из глянцевых журналов и показала кадры бэкстейджа. А Валерия в компании Эмина Агаларова, Юлии Барановской и других звезд лично поддержала благотворительную акцию «В добрые руки» на Тверском бульваре.
Светлана Лобода посетила спектакль Кирилла Серебренникова «(М) ученик» и восхитилась им в сторис, а Лолита в компании друзей прогулялась по Москве.
Не обошлось и без светских мероприятий. Одна из ключевых фигур российского шоубиза 90-х и нулевых Александр Достман отметил 13-летие младшего из двух сыновей. На праздник к ставшему по традициям иудаизма совершеннолетним Якову и го родителям собрались практически все отечественные звезды. В том числе — Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми.
На торжестве звездные гости разбились на отдельные компании. Ольга Орлова предпочла проводить время с Наташей Королевой и Давидом Манукяном. А вот Алсу проводила время за разговорами с Жанной Левиной-Мартиросян и Ольгой Крутой. Позднее Алсу поделилась общим снимком с подругами и мамой виновника торжества Идой Достман.
Ксения Бородина эту вечеринку проигнорировала, отправившись на концерт Валерия Меладзе. Увы, с телеведущей приключился конфуз. Бородина пробраась к сцене, чтобы спеть с артистом, но не удержалась на ограждении, когда старалась снять этот момент.
Впрочем, горевала Ксения недолго: звезда соцсетей смонтировала ролик о своем приключении и поделилась им с подписчиками в свойственной ей самоироничной манере.
Фото и видео: @lolitamilyavskaya, @valeriya, @alsou_a, @maxgalkinru, @ververa, @borodylia, @chulpanofficial, @buzova86, @svetlana_khodchenkova, @lobodaofficial/Instagram