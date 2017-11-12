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Мария Кожевникова рассказала о нехватке спокойствия, а Виктория Дайнеко — о любви к балету: «Отношения с Балетом в моей жизни наверное самые не однозначные. Это настоящая моя первая любовь, восторг и первые счастливые моменты. Мне нравилось заниматься, мне нравилось нравится всем и быть предметом восхищения, но с моментом как стала меняться физически пришло самое на тот момент сильное разочарование и я перестала нравиться всем, ушла на последнюю линию в классе и не смогла этого пережить. Я ушла, не могла для самой себя быть хуже чем была. Но до сих пор это моя самая большая Любовь. В театрах реву на спектаклях и руками танцую партии, которые помню с детства, а когда в Лондоне и нет никого кто ткнёт пальцем и посмеётся в танцевальной студии, я бегу сразу сначала на классику, к потом уже на любимый дэнсхолл. Вот поэтому все что связано с балетом это моя любовь. В квартире у меня несколько пар пуантов разных цветов, друзья дарят мне картины с балеринами, статуэтки, брелки с балетными тапочками. А артисты балета для меня до сих пор просто небожители. А у вас есть такая вот безусловная любовь к чему-то с детства?»

Фото: Instagram