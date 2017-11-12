11-12 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Саша Савельева с супругом Кириллом Сафоновым отправилась на Мертвое море, откуда поделилась несколькими фотографиями.
Анна Семенович публикует фотографии из Сочи, а Леонид Агутин — из Нью-Йорка. Галина Юдашкина показала мороженое из Гонконга, а Анфиса Чехова поймала солнце в Люксембурге.
Сати Казанова скучает по своему мужу Стефано Тиоццо, а Нюша радуется состоявшейся встрече с фан-клубом.
Наталья Штурм сходила в кино с возлюбленным, который выкупил все билеты: «Помните, в фильме "Однажды в Америке" герой Роберта де Ниро пригласил даму в ресторан, сняв весь ресторан?) А сегодня для меня выкупили весь зал кинотеатра Времена года. Хвастаюсь, неприлично рада. Полфильма на одних местах, полфильма передислокация. И даже если фильм обманет ожидания - этот мужчина рядом их точно не обманул». А Катерина Шпица опубликовала селфи без макияжа, сделанное в лифте.
На мотоцикле нужен шлем обязательно!!!!! Вот чем занимается ребёнок, пока родители на гастролях❤️
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)
Наталья Подольская опубликовала забавный ролик с сыном Артемием, а Анна Хилькевич с дочерью поделилась игривым настроением.
Мария Кожевникова рассказала о нехватке спокойствия, а Виктория Дайнеко — о любви к балету: «Отношения с Балетом в моей жизни наверное самые не однозначные. Это настоящая моя первая любовь, восторг и первые счастливые моменты. Мне нравилось заниматься, мне нравилось нравится всем и быть предметом восхищения, но с моментом как стала меняться физически пришло самое на тот момент сильное разочарование и я перестала нравиться всем, ушла на последнюю линию в классе и не смогла этого пережить. Я ушла, не могла для самой себя быть хуже чем была. Но до сих пор это моя самая большая Любовь. В театрах реву на спектаклях и руками танцую партии, которые помню с детства, а когда в Лондоне и нет никого кто ткнёт пальцем и посмеётся в танцевальной студии, я бегу сразу сначала на классику, к потом уже на любимый дэнсхолл. Вот поэтому все что связано с балетом это моя любовь. В квартире у меня несколько пар пуантов разных цветов, друзья дарят мне картины с балеринами, статуэтки, брелки с балетными тапочками. А артисты балета для меня до сих пор просто небожители. А у вас есть такая вот безусловная любовь к чему-то с детства?»
Фото: Instagram