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11-12 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Павла Воли

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Как звезды провели праздники — читайте в нашем дайджесте.

Павел Воля опубликовал нежно фото с Ляйсан Утяшевой. Сергей Безруков тоже сфотографировался с женой. Ани Лорак поздравила мужа с днем рождения.

Ксения Собчак выложила семейное фото: «Утро после премьеры». Татьяна Лазарева и Михаил Шац показали забавное фото: «Не понимаете, почему мы так разуемся с Михаилом? Потому что мы одеты в штаны нашего старшего сына Степана!!! Все равно не понимаете? Ну и ладно». Сестры Михалковы тоже поделились нежным фото.

София Ротару призналась в любви к родным: «Внуки и дети уже совсем взрослые! Самые дорогие моменты моей жизни - когда мы все вместе! Люблю Вас». Юлия Проскурякова с мужем признались в любви к свекрови.

Мария Шумакова рассказала о влюбленности: «10 способов избавиться от печали: 1. Уехать к подруге в Питер 2. Потратить всю з/п в ДЛТ 3. Сходить на свидание века 4. Поцеловаться на фоне разводных мостов. 5. Прочитать стихотворение Бродского напротив дома, где он жил. 6. Раз восемь за день влюбиться. 7. Вспомнить про все свои проблемы и отпустить их в долгое плавание, глядя на Зимний дворец. ( вот царской семье было тяжелее иногда) 8. Посмотреть фильм «Лето»! 9. Попасть монетой в Чижика на Фонтанке 10. Вспомнить, что жизнь-это вообще-то великое благо! Никто не знает, когда она закончится, между прочим. Так что, печаль - самое бессмысленное времяпровождение».

Нюша показала патриотичный макияж к Дню России. Анна Нетребко, Валерия и другие звезды собрались на вручении Государственной премии в Кремле.

Ксения Бородина — похвасталась стройными ногами, а Любовь Толкалина — фигурой в купальнике. Мария Погребняк раскрыла секрет преображения:

Анна Семенович опубликовала горячее видео:

Алсу выступила с дочкой:

Дима Билан успокоил фанатов:

Ангелина Вовк поделилась летним настроением:

Бритни Спирс показала идиллию с бойфрендом: «Наслаждаюсь лучшими минутами с моей "второй половинкой"». Виктория Бекхэм опубликовала фото с сестрой. А Дженнифер Лопес показала подросших детей: «Эти крошки уже не крошки, но все равно они мои крошки».

Фото: instagram

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