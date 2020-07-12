11-12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram/@jasmin
Сергей Безруков показал нового «обитателя» своей дачи: «Вот такой умывальник приехал к нам на дачу из Иркутска!)))💪💪💪💪💪💪 Это из Аничкиного (супруги артиста Анны Матисон – прим.ред) детства) Теперь у нас) На память #семья #дача #лето» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Инга Меладзе опубликовала кадры из нежной фотосессии с сестрами Софьей и Ариной, сделанной дистанционно.
Жасмин тепло поздравила брата с днем рождения и показала архивный кадр. Екатерина Вилкова, отпраздновавшая 36-летие, тоже поделилась детской фотографией: «Всё также-но стала мерзнуть. 36!».
Анна Нетребко дразнит фолловеров сочными кадрами из турецкого Бодрума.
В воскресенье, 12 июля, в России отмечался день рыбака. Как известно, многие отечественные звезды – заядлые рыболовы, поэтому редакционная лента Instagram заполнилась снимками с аппетитным уловом.
Екатерина Гордон с детьми исследует горный Алтай: «Серафим и @gordon.daniil на Горном Алтае. Кайф. #россия #семья #серафим #даниил».
Кети Топурия, которую регулярно подозревают в «интересном положении», призналась фолловерами, что... любит покушать: «Кто любит кушать?Я люблю кушать! )))))».
Симона Юнусова радуется успехам внучки Алисы – девочке покорился сложный гимнастический элемент: «А ты боялась, что не получится... "Терпение и труд всё перетрут!"».
Агата Муцениеце похвасталась растяжкой и заявила, что лето 2020 года запомнит надолго.
Анастасия Костенко рассказала подписчикам, что оформила сертификат на материнский капитал: «Всем большой привет! Я наконец-то пришла в себя после празднования двух лет Милашки! Это было так волнительно, особенно быстро все украсить до ее пробуждения, поэтапно делать сюрпризы и попытаться донести суть праздника. Я как будто после своего ДР, наполненная, заново родившаяся и приятно уставшая. Как ваши дела, какие планы( так сказать, проверка связи)? Из приятных новостей: Я получила сертификат на Материнский капитал!!! Вы уже в курсе, что его намерены снова индексировать?! ( и на первого и на второго ребёнка). С понедельника у наших малышек плановый массаж».
10-летняя дочь Алены Хмельницкой обновила прическу и стала «Мальвиной из семейки Адамс».
Анна Чиповская и Таисия Повалий поздравили мам с днем рождения и показали их фотографии. Татьяна Буланова скучает по маме, которая тоже могла бы отпраздновать день рождения в эти выходные.
Андрей Григорьев-Апполонов показал фото с сочинского пляжа, Павел Воля «зачекинился» в Пензе, Агния Кузнецова наслаждается крымскими красотами, а Яна Чурикова устроила подписчикам виртуальную экскурсию по Ростовскому кремлю, где снимался легендарный фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
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🧐 Есть такие, кто НЕ смотрел комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»? ⠀ 😎Понимаю, нет) ⠀ 👍🏼 Тогда держите знакомую по фильму локацию, а заодно идею для отдыха в России. ⠀ 🏃🏼♂️Ростов Великий и его Кремль, где войско Грозного идёт на войну и звучит 1️⃣, 2️⃣, 3️⃣ знаменитая «Кап-Кап-Кап», она же «Маруся» 4️⃣ Бунша и Милославский бегали от стрельцов, и т.д. Планы съемки узнаются покадрово, и это абсолютный восторг, зацените в сториз 🤩 ⠀ 🌟 Плюс - это, вообще-то, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. И модель рая 5️⃣, по замыслу тех, кто строил его в XVII веке. ⠀ 🌳 6️⃣ Мой отдельный восторг - Митрополичий сад и Аптекарский огород, в прекрасном состоянии. ⠀ 🛣 И вся эта красота - в 3-х часах езды от Москвы! ⠀ 💦 Рядом - озеро Неро, так что можно и подзависнуть. Есть хорошие рестораны даже. ⠀ 🙏🏻В общем, не благодарите )
Алексей Ягудин рассказал о дачных развлечениях своих дочерей.
Айза Анохина и Елена Летучая провели время с любимыми мужчинами, а семья Игоря Николаева и Лариса Гузеева – с друзьями и подругами.
Ольга Шелест показала до/после с разницей в год, а Анна Семенович, Юлия Волкова, Ольга Куриленко и Алена Шишкова – селфи разной степени накрашенности.
А как провели выходные вы?
Фото и видео: Instagram
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