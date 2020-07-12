11-12 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Костенко рассказала подписчикам, что оформила сертификат на материнский капитал: «Всем большой привет! Я наконец-то пришла в себя после празднования двух лет Милашки! Это было так волнительно, особенно быстро все украсить до ее пробуждения, поэтапно делать сюрпризы и попытаться донести суть праздника. Я как будто после своего ДР, наполненная, заново родившаяся и приятно уставшая. Как ваши дела, какие планы( так сказать, проверка связи)? Из приятных новостей: Я получила сертификат на Материнский капитал!!! Вы уже в курсе, что его намерены снова индексировать?! ( и на первого и на второго ребёнка). С понедельника у наших малышек плановый массаж».