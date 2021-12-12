11-12 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @s_permyakova/Instagram
Светлана Пермякова поделилась снимком со Стасом Ярушиным и Ольгой Бузовой с нового проекта, иронично подписав его: «Как вам афиша нового спектакля «BuZzанутые»? Скоро на медиаподмостках нашей необъятной сети».
Нино Нинидзе трогательно поздравила сына с 6-летием, опубликовав совместное фото. «Мой птенец, родился 6 лет назад, в этот день… вот так… взял и просто появился», — подписала снимок актриса и возлюбленная Максима Виторгана.
Элегантные Татьяна Навка и Светлана Бондарчук позируют вместе на светском мероприятии. Подруги показали, как умеют отдыхать, опубликовав совместные танцы.
Екатерина Рождественская показала архивное фото с супругом Аллы Пугачевой Максимом Галкиным. Звезда отметила, что снимала начинающего ведущего для своего проекта «Частная коллекция» прямо у себя в квартире, так как еще не имела собственной студии. Стоит отметить, что усы Максиму очень даже идут.
Стас Костюшкин поделился фото в образе Джеймса Бонда. Экс-солист группы «Чай вдвоем» надел белую рубашку и жилет с бабочкой. Сходство с агентом 007 явно налицо. «Бонд, Джеймс Бонд», — подписал кадр Стас.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, судя по всему, уже вышли на новый уровень своих отношений и завели совместного питомца. Маленький серый котенок по имени Хендрикс появился в Instagram-аккаунте певицы.
Филипп Киркоров поздравил коллегу и друга Эмина Агаларова с днем рождения, опубликовав совместное фото. «С праздником тебя! Ты достоин быть успешным и счастливым! Хотел поблагодарить твоих родителей, что ты вырос с правильными принципами, собственным взглядом на жизнь и всегда держишь слово!» — подписал кадр поп-король.
Стас Садальский побрился налысо. Артист показал не только новую стрижку, но и кадр с репетиции нового спектакля «Гвоздь сезона» с Татьяной Кравченко.
Агата Муцениеце добавила новое видео с репетиции очередного номера для шоу «Ледниковый период» с партнером Александром Энбертом. Участники — одна из самых сильных пар проекта и уделяют много времени постановкам своих номеров. «Бодрое утро! Если врываться в выходные, то только так», — иронично подписала видео актриса.
Анна Нетребко отдыхает с семьей и подругами на озере Комо. Оперная дива активно делится с подписчиками кадрами и рассказами о своем путешествии по Италии. В воскресенье певица с подругами отправилась покорять гору, перед этим пообедав в ресторане с прекрасным видом. Девушки ели лобстеров и пели песни прямо за столом.
Стройная Любовь Толкалина гуляет по Будапешту. Актриса примерила стильный аутфит с длинной розовой юбкой и черной шубой. Звезда посещает музеи и гуляет по зимнему европейскому городу, наслаждаясь предновогодней суетой.
Екатерина Климова показала милое видео с дочерью Беллой от Гелы Месхи, на котором девочка жалуется звездной маме, что никак не может «вскипятить утюг».
Звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала селфи в роскошной короне. Актриса призналась, что из нее получилась бы прекрасная Снежная королева. И правда, звездной блондинке очень идет золотое украшение с красными драгоценными камнями и образ холодной женщины.
Анастасия Волочкова не изменяет себе и демонстрирует подписчикам свой фирменный шпагат. Балерина пришла посмотреть бой Артема Тарасова вместе с близким другом Никитой Джигурдой. Колоритная получилась пара.
Фото и видео: Instagram