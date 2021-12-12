11-12 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Пермякова поделилась снимком со Стасом Ярушиным и Ольгой Бузовой с нового проекта, иронично подписав его: «Как вам афиша нового спектакля «BuZzанутые»? Скоро на медиаподмостках нашей необъятной сети».

Нино Нинидзе трогательно поздравила сына с 6-летием, опубликовав совместное фото. «Мой птенец, родился 6 лет назад, в этот день… вот так… взял и просто появился», — подписала снимок актриса и возлюбленная Максима Виторгана.

Элегантные Татьяна Навка и Светлана Бондарчук позируют вместе на светском мероприятии. Подруги показали, как умеют отдыхать, опубликовав совместные танцы.