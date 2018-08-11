11-12 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Как же мало мы ходим по Москве пешком(((( Какой же это красивый город, когда ступаешь по его тротуару , а не стоишь в пробках! Ребята, вечерняя Москва - это что-то. #паркзарядье Михалыч, ты только кепку поглубже на глаза и молчи, тебя узнают по голосу, а не кричи Филиппу: Поставь маму на место! 😂😂😂Вот теперь фотографируйся со всей площадью, а так маскировался ! 😂🤣😂🤣 Лучший летний вечер сегодня: моя Москва и моя семья», — написала Марина Газманова. Екатерина Климова показала милое фото двухлетней дочери Бэллы, а Елена Подкаминская — годовалой Евы. Филипп Киркоров рассказал о встрече на его концерте в Геленджике.