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11-12 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Сергея Лазарева

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«Сингл «Это все она» получил Платиновый статус продаж!!👍🏻👍🏻👍🏻 подтверждающий сертификат вручили мне Sony Music Russia.... а клип на эту песню в youtube набрал уже 118 миллионов просмотров!!!», — сообщил Сергей Лазарев. Марина Юдашкина устроила для подписчиков виртуальную экскурсию по Неаполю.

Ольга Серябкина рассказала, что скоро ее голосом заговорит популярный автомобильный навигатор: «У МЕНЯ СУПЕРРРРР НОВОСТЬ❤️ Лапуси, кто из вас ездит за рулём? Я езжу исключительно с #яндекснавигатор💛 И не могу не поделиться - скоро в этом приложении выйдет голос SEREBRO. Сейчас я как раз пишу весёлые фразы для того, чтобы наша с вами поездка не была скучной. А какие бы фразы вы хотели слышать в навигаторе? #molly».

Павел Погребняк провел с сыновьями тренировку по футболу, а его супруга Мария рассказала об этом подписчикам.

Все готовы к ужину😋 #люблюсвоюсемью

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

Валерия продолжила рассказ о конном походе по Карачаево-Черкессии.

Друзья, как часто вы выходите из зоны комфорта, преодолеваете самих себя? Последняя неделя мне очень нелегко далась, но тем радостней вкус победы над собой. После долгого сопротивления я все-таки решился отправиться с друзьями и своей любимой @valeriya в горы Кавказа. Эти места мне знакомы с детства, но тогда я не обращал внимания на эту красоту и не понимал всей её ценности, она была чем-то самим собой разумеещемся, воспринимал её как данность. 5 дней без телефонной связи, 100 км дороги на лошадях, ночевка в палатках и жизнь без удобств заставили меня взглянуть на все происходящее вокруг меня по новому. После таких походов ощущается очищение организма, да и мыслей, происходит то,что мы сегодня называем Detox. По возвращении мне даже боязно было брать телефон в руки и открывать сообщения, которых у меня прилетело аж 575, выходить в Инстаграм и другие социальные сети. Мы все время куда-то спешим, порой мы придаём значение мелочам и не замечаем настоящие прелести нашей жизни. Именно в этой поездке возможно было почувствовать как раздвигается время. Встречая рассвет и закат, ты чувствуешь запах природы, сливаешься со всем,что тебя окружает. А дружба и товарищеское плечо в походах имеют особое значение. Стольким хочется поделиться и столько рассказать, но переполняющие меня эмоции мешают передать полноту ощущения всего нами пережитого. Спасибо нашим друзьям,что по сути, заставили нас совершить этот подвиг. Очень многие из нас в этом походе впервые сели на лошадь, и в первый день мы шли 8 часов в разных климатических условиях, достигнув перевала на высоте в три тысячи метров. Это было нелегко. Я долго злился и не мог дождаться, когда это все закончится, но когда наступило утро, мне снова захотелось сесть на лошадь. За несколько дней я привык к этой необычной для себя жизни (сам от себя не ожидал такой выносливости 😂) и сегодня меня тянет к ней с необыкновенно силой. Начало положено, будем работать над продолжением. #карачаевочеркессия #кавказ #северныйкавказ #хурлакёль #таборуходитвгоры #путешествие #цивилизациянедляслабых #друзья карачаевскиескакуны листайте,здесь 10 фотографий

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

«Как же мало мы ходим по Москве пешком(((( Какой же это красивый город, когда ступаешь по его тротуару , а не стоишь в пробках! Ребята, вечерняя Москва - это что-то. #паркзарядье Михалыч, ты только кепку поглубже на глаза и молчи, тебя узнают по голосу, а не кричи Филиппу: Поставь маму на место! 😂😂😂Вот теперь фотографируйся со всей площадью, а так маскировался ! 😂🤣😂🤣 Лучший летний вечер сегодня: моя Москва и моя семья», — написала Марина Газманова. Екатерина Климова показала милое фото двухлетней дочери Бэллы, а Елена Подкаминская — годовалой Евы. Филипп Киркоров рассказал о встрече на его концерте в Геленджике.

Яна Поплавская похвасталась первыми заготовками на зиму, а Евгений Плющенко — урожаем.

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Фото: instagram

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