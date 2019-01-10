10 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Пока основная масса россиян продолжает работать, звезды продолжают делиться фотографиями из путешествий.

Филипп Киркоров показал фото из Диснейленда: «Цвет настроения ДЕТСТВО!!»

Алена Хмельницкая поделилась позитивом с берега моря: «Всем Хорошего настроения и здоровой доли пофигизма ) Она необходима для того чтобы не превращаться в зануду, в сварливую и нервную тетку, с менторским тоном и вечно недовольным выражением лица!! Чего это я вдруг, спросите вы? Да просто отдых с детьми навеял».

«На горе сегодня -18! Уххх», — восхищена поездкой в горы Олеся Судзиловская.

«Традиция... Лыжи люблю с детства!) Не так часто удается покататься, к сожалению... Некогда, работа, однако... Всех с Наступающим СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ, Дорогие мои, Хоррошие», — пожелал Сергей Безруков.