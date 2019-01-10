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10 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Алены Хмельницкой

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Пока основная масса россиян продолжает работать, звезды продолжают делиться фотографиями из путешествий.

Филипп Киркоров показал фото из Диснейленда: «Цвет настроения ДЕТСТВО!!»

Алена Хмельницкая поделилась позитивом с берега моря: «Всем Хорошего настроения и здоровой доли пофигизма ) Она необходима для того чтобы не превращаться в зануду, в сварливую и нервную тетку, с менторским тоном и вечно недовольным выражением лица!! Чего это я вдруг, спросите вы? Да просто отдых с детьми навеял».

«На горе сегодня -18! Уххх», — восхищена поездкой в горы Олеся Судзиловская.

«Традиция... Лыжи люблю с детства!) Не так часто удается покататься, к сожалению... Некогда, работа, однако... Всех с Наступающим СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ, Дорогие мои, Хоррошие», — пожелал Сергей Безруков.

Мама Тимати похвасталась успехами внучки: «"Каталка" с разницей в три дня. Наблюдается явный прогресс! Молодец, малышка».

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Сын Марии Погребняк приготовил говядину с грибами под сливочным соусом: «Накормил Лешка всю нашу семью. Честно, уже даже не знаю какие блюда ему придумывать, он всегда хочет что-то новенькое».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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