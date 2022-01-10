10 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @klavacoca
Клава Кока и Ольга Бузова встретились в Куршевеле. Певицы в ярких комбинезонах отжигали на склонах и вне их. «Прилетела в отпуск, хотела от всех отдохнуть! Тут ко мне присоединилась какая-то городская сумасшедшая… Подскажите, что с ней делать?» — пошутила Клава в подписи к фото.
Филипп Киркоров с Мартином и Аллой-Викторией улетел на каникулы во Флориду. Конечно же, они не удержались и отправились в самый крутой в мире парк аттракционов в Орландо. Поп-король поделился забавным видео с одной из очень быстрых горок.
С американским героем, но во французских Альпах позирует Наташа Подольская с мужем Владимиром Пресняковым. Они отправились всей семьей на горнолыжный курорт кататься.
Ольга Орлова выбрала самое необычное направление для путешествия. Ведущая отправилась в Антарктику! Вот, что она сама пишет о своих приключениях: «Я ненавижу снег и холод, и при любой возможности всегда пытаюсь сбежать из зимы в лето, но… Это было моё самое потрясающее путешествие в жизни! Ни один пляжный отдых и заморские острова не смогут перебить той красоты нетронутой природы, которую я увидела. Антарктида была моей мечтой, и я ожидала чего-то очень необычного, но и представить не могла насколько!»
Для многих российских звезд после новогодних праздников отпуск только начинается. Фотографиями из солнечной Доминиканы поделились довольный долгожданными выходными Сергей Лазарев и певица Ханна. Ханна, кстати, показала подросшую дочку. Они вместе плескались в океане в одинаковых купальниках.
А вот Дима Билан отправился искать вдохновение на Мальдивы, даже взял с собой клавиши и ноутбук, но, по его словам, за музыку так и не сел.
Певица Надя Дорофеева выбрала для отдыха Тулум в Мексике. Она поделилась своими впечатлениями. Певице очень понравилась мексиканская еда, вечеринки и погода.
Отдых пока только снится комедиантке Кате Варнаве. Артистка поделилась с фолловерами забавным видео, где бежит по заснеженной Москве в шикарной длинной шубе и туфлях.
В отличие от всех остальных Ксения Бородина и Кристина Асмус уже вернулись в Москву. И, если Ксения соскучилась, и радуется своей машине и любимым кроссовкам, то Кристина и ее куча чемоданов с подарками предпочли бы задержаться в Дубае.
Фото и видео: Instagram