10 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Орлова выбрала самое необычное направление для путешествия. Ведущая отправилась в Антарктику! Вот, что она сама пишет о своих приключениях: «Я ненавижу снег и холод, и при любой возможности всегда пытаюсь сбежать из зимы в лето, но… Это было моё самое потрясающее путешествие в жизни! Ни один пляжный отдых и заморские острова не смогут перебить той красоты нетронутой природы, которую я увидела. Антарктида была моей мечтой, и я ожидала чего-то очень необычного, но и представить не могла насколько!»

Для многих российских звезд после новогодних праздников отпуск только начинается. Фотографиями из солнечной Доминиканы поделились довольный долгожданными выходными Сергей Лазарев и певица Ханна. Ханна, кстати, показала подросшую дочку. Они вместе плескались в океане в одинаковых купальниках.

А вот Дима Билан отправился искать вдохновение на Мальдивы, даже взял с собой клавиши и ноутбук, но, по его словам, за музыку так и не сел.

Певица Надя Дорофеева выбрала для отдыха Тулум в Мексике. Она поделилась своими впечатлениями. Певице очень понравилась мексиканская еда, вечеринки и погода.

Отдых пока только снится комедиантке Кате Варнаве. Артистка поделилась с фолловерами забавным видео, где бежит по заснеженной Москве в шикарной длинной шубе и туфлях.