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10 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Насти Каменских

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Насти Каменских сделала забавную прическу на отдыхе.

Андрей Григорьев-Апполонов показал фото из путешествия: «Пересадка на Бали была во Вьетнаме. Неделю жалею, что не купил эту кепку».

Максим Матвеев похвастался рисунком сына: «— Пааап, а можно с тобой в спортзал? — Конечно, сын!! Круто!!... Покажу тебе упражнения, объясню, что к чему... — Да не, пап... я это... просто порисовать!!.. — ?!.... эээм... ну лады... пошли... Ну вот и результат!!! Решил сделать селфи и сравнить... Мне кажется, похож!!!»

Эмин Агаларов показал семейное фото: «Драгоценные моменты».

Валентин Юдашкин сфотографировался с внуками: «А вот и мы».

Ирина Слуцкая поделилась нежной фотографией с дочерью.

Мама Тимати показала, как ее сын проводит время с наследницей: «Что для взрослого человека два года — мгновенье, а для ребенка это целая жизнь».

Деми Мур поделилась забавным кадром с взрослой дочерью: «Feeding the baby (Кормлю мою малышку)».

Сергей Шнуров иронизирует над фотографией на яхте: «Цирроз и солнце, день чудесный».

Екатерина Андреева показала, как расслабляется: «Если я хочу обновиться - я ныряю в минеральную воду в с головой».

Иосиф Пригожин рассказал о позитивном влиянии новогодних праздников и спортивной жены: «В Новый год с новыми силами и здоровым образом жизни».

Дмитрий Тарасов поделился хорошей новостью: «Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести Сборы. Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период».

Анна Нетребко продемонстрировала стильное фото из аэропорта.

Дмитрий Колдун показал фото с женой из поездки в Милан.

Юлия Высоцкая поделилась «неспортивной» фотографией с мужем: «Дождик, дождик, Кап кап кап... Мокрые дорожки! Все равно пойдем гулять!)) Палки взяли? Лыжи забыли».

Сергей Харченко опубликовал романтичный снимок с Светланой Бондарчук: «Над Ганга шли два весельчака».

Фото и видео: instagram

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