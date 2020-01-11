10 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Насти Каменских сделала забавную прическу на отдыхе.

Андрей Григорьев-Апполонов показал фото из путешествия: «Пересадка на Бали была во Вьетнаме. Неделю жалею, что не купил эту кепку».

Максим Матвеев похвастался рисунком сына: «— Пааап, а можно с тобой в спортзал? — Конечно, сын!! Круто!!... Покажу тебе упражнения, объясню, что к чему... — Да не, пап... я это... просто порисовать!!.. — ?!.... эээм... ну лады... пошли... Ну вот и результат!!! Решил сделать селфи и сравнить... Мне кажется, похож!!!»

Эмин Агаларов показал семейное фото: «Драгоценные моменты».

Валентин Юдашкин сфотографировался с внуками: «А вот и мы».

Ирина Слуцкая поделилась нежной фотографией с дочерью.

Мама Тимати показала, как ее сын проводит время с наследницей: «Что для взрослого человека два года — мгновенье, а для ребенка это целая жизнь».