О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Наталья Водянова показала нежное фото с возлюбленным. Кети Топурия похвасталась снимком стильной дочери. Бритни Спирс резвится с сыновьями. Дрю Берримор спасла брошенных котят. Арина Шарапова в ожидании старого Нового года:

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv) Янв 10, 2018 at 9:05 PST

Ольга Бузова дразнит татуированным телом, а Виктория Дайнеко — снимком в халатике.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 10, 2018 at 5:46 PST

Нонна Гришаева поучаствовала в купании слонов:

Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) Янв 10, 2018 at 9:40 PST

Певица Жасмин показала фото у океана. Елизавета Боярская отдыхает в Австрии. Елена Летучая делится фотографиями и видеороликами из Сочи:

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Янв 10, 2018 at 8:52 PST

Тина Канделаки учится кататься на сноуборде: «Важно не просто ехать, но и падать красиво».

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Янв 10, 2018 at 7:23 PST