10 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Наталья Водянова показала нежное фото с возлюбленным. Кети Топурия похвасталась снимком стильной дочери. Бритни Спирс резвится с сыновьями. Дрю Берримор спасла брошенных котят.
Арина Шарапова в ожидании старого Нового года:
Ольга Бузова дразнит татуированным телом, а Виктория Дайнеко — снимком в халатике.
Нонна Гришаева поучаствовала в купании слонов:
Певица Жасмин показала фото у океана. Елизавета Боярская отдыхает в Австрии. Елена Летучая делится фотографиями и видеороликами из Сочи:
Тина Канделаки учится кататься на сноуборде: «Важно не просто ехать, но и падать красиво».
Денис Клявер опубликовал нежное фото с семьей: «В моих руках». Юлия Волкова поделилась снимком с детьми: «А вот и мои мурзики!)))» Татьяна Навка попозировала в лодке с дочкой. А Ольга Шелест показала свое неформальное семейство: «Punk’s Not Dead».
Фото: instagram