10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич накрасила дочке ногти: «Как осчастливить малышку всего за полчаса))))»

Дарья Мороз показала «беременное» фото: «Смотреть на тапки и сохранять спокойствие, это всего лишь примерка "Триада-2" #триада2 #снимаетсякино».

Кирилл Сафонов тоже показал рабочее селфи: «Первая репетиция в сезоне, завтра спектакль. До сих пор подсознательно жду, что услышу по трансляции голос Галины Борисовны».

Саша Савельева показала фото на серфе: «Мне кажется сегодня не хватает именно такой фотографии в моей ленте».

Галина Юдашкина и Мария Ивакова похвастались пляжными снимками.

Эмин Агаларов показал фото из зала.