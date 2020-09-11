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10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Яны Чуриковой

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Телеведущая Яна Чурикова сделала селфи с забавными «ушками»: «В 40+ лет не боюсь фото без макияжа».

Катя Гордон похвасталась сотрудничеством с модным визажистом: «Как вам мой голливудский мэйк?»

Дима Билан предстал перед фанатами в ярком образе: «Москва! Как же круто - выходить из зоны комфорта и решаться на такие перемены».

Тина Канделаки показала яркий сверкающий мейк.

Сальма Хайек поделилась роскошными фотографиями:

Анна Хилькевич накрасила дочке ногти: «Как осчастливить малышку всего за полчаса))))»

Дарья Мороз показала «беременное» фото: «Смотреть на тапки и сохранять спокойствие, это всего лишь примерка "Триада-2" #триада2 #снимаетсякино».

Кирилл Сафонов тоже показал рабочее селфи: «Первая репетиция в сезоне, завтра спектакль. До сих пор подсознательно жду, что услышу по трансляции голос Галины Борисовны».

Саша Савельева показала фото на серфе: «Мне кажется сегодня не хватает именно такой фотографии в моей ленте».

Галина Юдашкина и Мария Ивакова похвастались пляжными снимками.

Эмин Агаларов показал фото из зала.

Фото и видео: Instagram /@yana_chu /@katyagordon /@bilanofficial /@tina_kandelaki /@annakhilkevich /@salmahayek /@d_moroz /@kirill_safonov /@sasha_savelieva /@gyudashkina /@maria_ivakova /@eminofficial

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