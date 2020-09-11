10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Телеведущая Яна Чурикова сделала селфи с забавными «ушками»: «В 40+ лет не боюсь фото без макияжа».
Катя Гордон похвасталась сотрудничеством с модным визажистом: «Как вам мой голливудский мэйк?»
Дима Билан предстал перед фанатами в ярком образе: «Москва! Как же круто - выходить из зоны комфорта и решаться на такие перемены».
Тина Канделаки показала яркий сверкающий мейк.
Сальма Хайек поделилась роскошными фотографиями:
Анна Хилькевич накрасила дочке ногти: «Как осчастливить малышку всего за полчаса))))»
Дарья Мороз показала «беременное» фото: «Смотреть на тапки и сохранять спокойствие, это всего лишь примерка "Триада-2" #триада2 #снимаетсякино».
Кирилл Сафонов тоже показал рабочее селфи: «Первая репетиция в сезоне, завтра спектакль. До сих пор подсознательно жду, что услышу по трансляции голос Галины Борисовны».
Саша Савельева показала фото на серфе: «Мне кажется сегодня не хватает именно такой фотографии в моей ленте».
Галина Юдашкина и Мария Ивакова похвастались пляжными снимками.
Эмин Агаларов показал фото из зала.
Фото и видео: Instagram /@yana_chu /@katyagordon /@bilanofficial /@tina_kandelaki /@annakhilkevich /@salmahayek /@d_moroz /@kirill_safonov /@sasha_savelieva /@gyudashkina /@maria_ivakova /@eminofficial
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