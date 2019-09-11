passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Марии Кожевниковой

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Кожевникова показала фото без макияжа: «Банька», — пояснила она.

Ирина Хакамада удивила женственным образом: «Воспоминания: после burning Man в Лос-Анджелесе, отмылась от пыли».

Полина Гагарина урвала немного времени для солнечных ванн: «На завтрак было солнце, а сейчас я уже на съемках! Аки пчела. Всем отличного дня».

Ольга Бузова поделилась забавным видео:

Екатерина Климова сходила с дочкой в салон.

Джессика Альба поделилась забавной фотографией с детьми, на которых она выглядит старшей сестрой, которая осталась присмотреть с малышами.

Алексей Ягудин показал зарисовку из жизни дочерей:

Леонид Агутин показал, как отдыхает в компании четы Пресняковых: «Сидим на Дне Рождения Саши Ревва, поджидаем мою жену с концерта. Саше, оказывается, 45! Молодец! Выглядит, как младенец.))) Так держать!»

«Сегодня все почти все приглашенные именинника были сильно изумлены датой, которую он празднует. Выяснилось, что большинство даже и не подозревали, что Саше 45, но.. секс-символ он опять», — подтвердила Валерия.

Яна Рудковская красуется с мужем перед камерами: «Зарисовки с премии GQ "Человек Года". Наш цвет настроения Черный и мы поздравляем нашего друга Филиппа с премией "Вечная ценность". Обожаем».

Лера Кудрявцева показала фотографию с мужем, спровоцировав вопросы о новой беременности.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!