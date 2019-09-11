10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова показала фото без макияжа: «Банька», — пояснила она.
Ирина Хакамада удивила женственным образом: «Воспоминания: после burning Man в Лос-Анджелесе, отмылась от пыли».
Полина Гагарина урвала немного времени для солнечных ванн: «На завтрак было солнце, а сейчас я уже на съемках! Аки пчела. Всем отличного дня».
Ольга Бузова поделилась забавным видео:
Екатерина Климова сходила с дочкой в салон.
Джессика Альба поделилась забавной фотографией с детьми, на которых она выглядит старшей сестрой, которая осталась присмотреть с малышами.
Алексей Ягудин показал зарисовку из жизни дочерей:
Леонид Агутин показал, как отдыхает в компании четы Пресняковых: «Сидим на Дне Рождения Саши Ревва, поджидаем мою жену с концерта. Саше, оказывается, 45! Молодец! Выглядит, как младенец.))) Так держать!»
«Сегодня все почти все приглашенные именинника были сильно изумлены датой, которую он празднует. Выяснилось, что большинство даже и не подозревали, что Саше 45, но.. секс-символ он опять», — подтвердила Валерия.
Яна Рудковская красуется с мужем перед камерами: «Зарисовки с премии GQ "Человек Года". Наш цвет настроения Черный и мы поздравляем нашего друга Филиппа с премией "Вечная ценность". Обожаем».
Лера Кудрявцева показала фотографию с мужем, спровоцировав вопросы о новой беременности.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!