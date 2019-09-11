10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Леонид Агутин показал, как отдыхает в компании четы Пресняковых: «Сидим на Дне Рождения Саши Ревва, поджидаем мою жену с концерта. Саше, оказывается, 45! Молодец! Выглядит, как младенец.))) Так держать!»

«Сегодня все почти все приглашенные именинника были сильно изумлены датой, которую он празднует. Выяснилось, что большинство даже и не подозревали, что Саше 45, но.. секс-символ он опять», — подтвердила Валерия.

Яна Рудковская красуется с мужем перед камерами: «Зарисовки с премии GQ "Человек Года". Наш цвет настроения Черный и мы поздравляем нашего друга Филиппа с премией "Вечная ценность". Обожаем».