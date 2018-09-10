10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина и Олег Газмановы поделились романтичным кадром: «Пытались сфотографировать закат солнца, и сделать селфи! Но должно быть солнце одно! Зато насмеялись, кривляясь, на тему: Нам ничего не надо, просто выпендриваемся! Просто хулиганили немножко!»

Светлана Бондарчук похвасталась совместным снимком с Филиппом Киркоровым: «Цвет настроения... GQ».

Валерия примерила наряд прораба: «Случайно забрела на стройку. А что, цвет жилета очень актуален в этом сезоне».

Татьяна Лазарева продемонстрировала кулинарный талант: «А вот кому сырнички!.. Последние чуток подгорели, потому что решила параллельно простирнуть рубашечку. И вот зачем нас научили делать три дела сразу?»

Алена Свиридова показала свою детскую фотографию и похвасталась талантом литературным: «Друзья мои! Я написала книжку! Я писала всё лето, и это было очень хорошее лето в моей жизни». Снимками из детства также поделились Александр Ревва и Эвелина Бледанс.

Татьяна Навка показала очередную невероятную позу: «Как всегда неделю начинаю со спорта! Традиционные тренировки по йоге помогают в восстановлении и укреплении иммунитета, что особенно необходимо в осенние дождливые дни!»

Валерий Леонтьев вернулся на сцену: «"Неприспособленный болеть" встал на ноги. Спасибо Игорю и Алле Крутым! Отдельно — врачам. А также друзьям и всем вам за сочувствие и заботу. Рад сообщить, что завтрашний сольный концерт в зале "Фестивальный" состоится. P.S. Поверьте, диктат эскулапов – а это был форменный диктат! – дался мне непросто ))»