10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марина и Олег Газмановы поделились романтичным кадром: «Пытались сфотографировать закат солнца, и сделать селфи! Но должно быть солнце одно! Зато насмеялись, кривляясь, на тему: Нам ничего не надо, просто выпендриваемся! Просто хулиганили немножко!»
Светлана Бондарчук похвасталась совместным снимком с Филиппом Киркоровым: «Цвет настроения... GQ».
Валерия примерила наряд прораба: «Случайно забрела на стройку. А что, цвет жилета очень актуален в этом сезоне».
Татьяна Лазарева продемонстрировала кулинарный талант: «А вот кому сырнички!.. Последние чуток подгорели, потому что решила параллельно простирнуть рубашечку. И вот зачем нас научили делать три дела сразу?»
Алена Свиридова показала свою детскую фотографию и похвасталась талантом литературным: «Друзья мои! Я написала книжку! Я писала всё лето, и это было очень хорошее лето в моей жизни». Снимками из детства также поделились Александр Ревва и Эвелина Бледанс.
Татьяна Навка показала очередную невероятную позу: «Как всегда неделю начинаю со спорта! Традиционные тренировки по йоге помогают в восстановлении и укреплении иммунитета, что особенно необходимо в осенние дождливые дни!»
Валерий Леонтьев вернулся на сцену: «"Неприспособленный болеть" встал на ноги. Спасибо Игорю и Алле Крутым! Отдельно — врачам. А также друзьям и всем вам за сочувствие и заботу. Рад сообщить, что завтрашний сольный концерт в зале "Фестивальный" состоится. P.S. Поверьте, диктат эскулапов – а это был форменный диктат! – дался мне непросто ))»
Николай Басков поздравил отца: «Мой дорогой и горячо любимый папа, от всего сердца хочу поздравить тебя с Днем Рождения !!! Я горжусь, что ты у меня такой сильный, мудрый , чуткий, заботливый, настоящий полковник и профессионал в своей профессии,преданный семье (в этом году 43 года вместе с мамой)! Ты являешься для меня примером и поддержкой во всём!!! Хочу тебе пожелать силы духа, крепкого здоровья, радости и позитива во всём!!! Хоть и говорят , что родителей не выбирают, но я благодарю Бога за то ,что он мне послал таких родителей».
Алла Довлатова поздравила молодую и цветущую Ларису Долину: «Самая талантливая Женщина на нашей Планете сегодня отмечает Свой День Рождения! Лариса! Дорогая! Прекрасная! Любимая! Самая лучшая! С Днём рождения тебя!!!! Будь Счастлива! Будь любима! Люби сама! Пусть все твои мечты исполняются, а планы реализуются! Люблю тебя! Обожаю! Восхищаюсь!!! Друзья! Присоединяйтесь к поздравлениям!»
Синди Кроуфорд гордится красивыми детьми: «Так забавно видеть их одновременно на подиуме!»
Василиса Володина напугала подписчиков фотографией из больницы, но тут же успокоила их:
Фото: instagram