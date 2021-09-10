10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Чистила перышки» сегодня и наследница музыкальной династии Стеша Маликова. Выпустившись в этом году из университета, девушка ставит перед собой амбициозные цели и для их осуществления не боится мечтать. Под лучезарными фотографиями из салона красоты она написала: «Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. О чем мечтаете? Давайте помечтаем вместе», — Стеша призвала подписчиков присоединиться к ней.