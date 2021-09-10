10 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ natasupernova
Несмотря на то что осенняя хандра еще даже не начиналась, а теплые деньки время от времени возвращаются, российские селебрити уже настроены бороться с плохим настроением радикальными методами. Например, Регина Тодоренко обновила свой образ, а заодно и пообщалась с хорошим другом — звездным стилистом Владом Лисовцом. «Просто свежее красивое фото с самым стильным мужчиной, которого я знаю», — написала Тодоренко и добавила, что окрашивание получилось «огонь».
«Чистила перышки» сегодня и наследница музыкальной династии Стеша Маликова. Выпустившись в этом году из университета, девушка ставит перед собой амбициозные цели и для их осуществления не боится мечтать. Под лучезарными фотографиями из салона красоты она написала: «Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. О чем мечтаете? Давайте помечтаем вместе», — Стеша призвала подписчиков присоединиться к ней.
Максим Галкин, как всегда, довел до слез своих подписчиков. Правда, это слезы от смеха. Юморист записал шуточный ролик в образе Ивана Грозного и наложил на безмолвное видео, динамичную музыка для усиления эффекта от его игры.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна сегодня трогательно поздравила своего жениха с днем рождения. По признанию девушки, они вместе уже 7 лет, но молодой человек совершенно не любит публичности и избегает попадать в Instagram любимой. «Может быть, когда-нибудь я смогу уговорить его выставить в Инстаграм фотографию и вы увидите, какая мы красивая пара», — отшутилась Заворотнюк-младшая.
Еще один праздник сегодня отмечают в Голливуде — дочь Риз Уизерспун исполняется 22 года. Мама с гордостью поделилась фотографией дочери в своем Instagram, чтобы подписчики в очередной раз смогли убедиться, насколько же «яблоко упало недалеко от яблони», ведь звездные мама и дочь невероятно похожи.
Венецию сегодня переполняют эндорфины — на Венецианский фестиваль прибыла самая обсуждаемая пара Голливуда, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Влюбленные уже успели появится на острове Лидо и дать гостям фестиваля насладиться своим обществом. Но и о Венеции не забыли — Дженнифер поделилась солнечными фотографиями с прогулки по итальянскому городу и его каналам.
А Мария Горбань наслаждается каждым днем материнства и видами на Флориду. «Пока ты не видишь этот мир, для него ты тоже не видим… открой глаза», — загадочно подписала она красивое видео.
В таком ритме прошла для звезд пятница, впереди — выходные, а это значит, что поклонников ждет море новых публикаций и геолокаций от российских и мировых селебрити, только и успевай «лайкать».
Фото и видео: Instagram