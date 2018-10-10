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10 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Полины Гагариной

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Как звезды провели день — читайте в нашем дайджесте.

Владимир Пресняков купил младшему сыну первый двухколесный велосипед. Дмитрий Тарасов поделился нежной фотографией с дочкой в честь маленького «юбилея»: «Три месяца Милане Дмитриевне. Спасибо, любимая, за дочь». Чулпан Хаматова поделилась уютом: «Наконец можно отпраздновать День Рождения со своими детьми». Дочь Кристины Орбакайте призналась, что просто обожает пиццу.

Ксения Бородина поделилась мыслями насчет прогресса: «Сколько же телефон сжирает нашего времени! Вчера поймала себя на мысли, что WhatsApp и инста просто все время свободное забирают. Как раньше люди были без телефонов? Как мы раньше жили))) встречались?! Вот назначаешь встречу и вдруг человек не правильно понял, приехал не туда. Люди уезжали в командировки и не было возможности увидеть свою семью, сейчас хоть есть видеосвязь. Сейчас оставь нас на день без телефона, ни одно дело нормально решить и сделать не получится))) все через него) замуровали демоны». И похвасталась достижениями дочки:

Натали показала затейника-сына:

Полина Гагарина удивила фанатов маской для губ. Олеся Судзиловская — порадовала фотографией без макияжа. Виктория Дайнеко заинтриговала: «Как самый нетерпеливый человек схожу сума. Хочу с вами срочно делиться, но нужно ещё потерпеть». А Нонна Гришаева поделилась новогодним настроением: «А у нас, Новый год)) #съемки #полныйметр #полицейскийсрублевки».

Дарья Повереннова похвасталась стройной фигурой: «"Batwomen", говорите?) Подаю творческую заявку!) Не так юна, зато в хорошей форме!) Тяжело бегать? Зато потом можно встать у зеркала, и остаться довольной своим "фигурным" отражением».

Фото и видео: instagram

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