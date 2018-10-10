10 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Владимир Пресняков купил младшему сыну первый двухколесный велосипед. Дмитрий Тарасов поделился нежной фотографией с дочкой в честь маленького «юбилея»: «Три месяца Милане Дмитриевне. Спасибо, любимая, за дочь». Чулпан Хаматова поделилась уютом: «Наконец можно отпраздновать День Рождения со своими детьми». Дочь Кристины Орбакайте призналась, что просто обожает пиццу.

Ксения Бородина поделилась мыслями насчет прогресса: «Сколько же телефон сжирает нашего времени! Вчера поймала себя на мысли, что WhatsApp и инста просто все время свободное забирают. Как раньше люди были без телефонов? Как мы раньше жили))) встречались?! Вот назначаешь встречу и вдруг человек не правильно понял, приехал не туда. Люди уезжали в командировки и не было возможности увидеть свою семью, сейчас хоть есть видеосвязь. Сейчас оставь нас на день без телефона, ни одно дело нормально решить и сделать не получится))) все через него) замуровали демоны». И похвасталась достижениями дочки: