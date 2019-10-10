10 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Иосиф Пригожин показал уютное фото с женой: «Полетели домой».
Наталья Фриске показала красивую фигуру в модном спортивном комбинезоне.
Эвелина Бледанс сходила с «особенным» сыном в салон: «Я очень люблю, чтоб у Семочки была аккуратная голова- пусть с детства привыкает быть ухоженным парнем».
Марина Анисина поделилась «уловом»: «Открыли грибной сезон. А вы?»
«Насколько же приятней приходить не просто гостем, коллегой номинируемых, а чувствовать себя частью команды проекта, представленного в номинации», — прокомментировала Елена Подкаминская фото с ТЭФИ.
Любовь Толкалина показала кадры со съемок в необычных платьях:
Егор Бероев поблагодарил подписчиков: «Я постарался прочитать и ответить на все ваши поздравления, их очень много и в них так много теплоты! Спасибо за такое внимание ко мне и к тому что мы делаем».
«Урааа!!! 4:0!!! Красавцы! Поздравляю», — радуется Денис Клявер за российских футболистов.
Сын Юлии Барановской смотрел матч вживую: «Всех с победой! Иннуся @innazhirkova с Арсением на стадионе, а мы с Артёмом и Яной смотрели дома», — написала телезвезда.
«Танец от Пети Петровича в честь победы нашей сборной! 4-0 Россия-Шотландия Молодцы!! Спасибо», — поделилась Екатерина Стриженова трогательным видео:
Фото и видео: instagram
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