10 октября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Егор Бероев поблагодарил подписчиков: «Я постарался прочитать и ответить на все ваши поздравления, их очень много и в них так много теплоты! Спасибо за такое внимание ко мне и к тому что мы делаем».

«Урааа!!! 4:0!!! Красавцы! Поздравляю», — радуется Денис Клявер за российских футболистов.

Сын Юлии Барановской смотрел матч вживую: «Всех с победой! Иннуся @innazhirkova с Арсением на стадионе, а мы с Артёмом и Яной смотрели дома», — написала телезвезда.

«Танец от Пети Петровича в честь победы нашей сборной! 4-0 Россия-Шотландия Молодцы!! Спасибо», — поделилась Екатерина Стриженова трогательным видео: