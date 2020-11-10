10 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Орлова умилила подписчиков снимком с одним из своих псов. «Доброго дня от нас с зелибобой Луфи. 30 кг счастья на коленях», — рассказала она о снимке.

Николай Басков показал, как Гарри и Лиза Галкины исполняют его с Даней Милохиным хит. «Моя аудитория с каждым днем становится все моложе», — отметил он.