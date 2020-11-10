10 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/olgaorlova1311/
Ольга Орлова умилила подписчиков снимком с одним из своих псов. «Доброго дня от нас с зелибобой Луфи. 30 кг счастья на коленях», — рассказала она о снимке.
Николай Басков показал, как Гарри и Лиза Галкины исполняют его с Даней Милохиным хит. «Моя аудитория с каждым днем становится все моложе», — отметил он.
Нино Нинидзе опубликовала забавное фото сына Сандро, который явился на завтрак в солнцезащитных очках.
Ксения Алферова прогулялась по лесу, собрала грибы и поделилась солнечным настроением с подписчиками.
«Я должна была родиться у океана. Ходить с растрепанными волосами, делать бусы из ракушек, сводить с ума моряков и круглый год не вылезать из загара... Может быть когда-нибудь... В следующей жизни», — подписала Анфиса Чехова живописное видео с берега океана, где проводит отпуск.
Лариса Гузеева показала необычное фото детей Георгия и Ольги. «Вот эти вместе взятые 85 размер я родила и сама себе удивляюсь! Идите, бегите, летите — я всегда рядом! Будьте собой, сохраните себя, будьте счастливы и живите с удовольствием — я рядом. Вы добрые, великодушные, милосердные и веселые — Бог с вами. А я рядом. Люблю», — трогательно подписала она снимок.
Алена Шишкова поздравила красавицу-маму с днем рождения.
Марина Александрова и Юлия Пересильд поделились забавным видео. Актрисы необычным роликом привлекли внимание к благотворительности и сотрудничестве с фондом «Галчонок».
Тина Канделаки, отмечающая 10 ноября 45-летие, необычно поздравила себя с юбилеем. Она написала письмо в прошлое — себе 16-летней. «Привет, дорогая Тина! Вот тебе и исполнилось 16 лет. У тебя сейчас захватывает дух от работы на телевидении и радио, ты жадно учишься у своих наставников и надеешься стать самой известной теле- и радиоведущей Грузии. ⠀ Я не буду делать тебе подсказок, не буду говорить, каких ошибок не надо совершать, потому что однажды, через много лет, ты окажешься в моей точке и поймешь, что все делала правильно. А то, что делала неправильно, — тоже правильно, иначе как бы ты оказалась в той точке, в которой ты оказалась в свои 45. ⠀ Жизнь состоит из удач и предательств. <...> Обсуждают только тех, кто что-то делает. В общем, иди вперед молча!», — поделилась она с подписчиками.
Спортсменка Мария Комиссарова в годовщину свадьбы опубликовала семейное фото и поделилась воспоминаниями о том важном дне. «4 года мы уже муж и жена. Льняная свадьба. Вспоминаю этот день, как мы сели в машину со свидетельством о браке и смеялись, у меня язык не поворачивался назвать Лешу мужем. Но потом привыкла, а вроде совсем недавно было. А у нас уже двое детей. С праздником, любимый. P.S. с каким трудом нам даются фотки с детьми, но когда я их получаю, так радуюсь», — написала она социальной сети.
Марина Зудина показала, в какой гламурной маске с пайетками находится на съемочной площадке. «Когда снимаешься в сериале про красивую жизнь, то даже обычное утепление на съемочной площадке, чтобы перед кадром не замерзнуть, и защитные маски от художника по костюмам очень даже гламурные», — прокомментировала она видео.
Эммануил Виторган после трех месяцев съемок в Киеве вернулся с семьей в Москву. Актер опубликовал фото с маленькой дочерью Кларой. «Ну вот мы и дома, в своем дворе...», — подписал он снимок.
Фото и видео: Instagram Эммануила Виторгана, Марины Зудиной, Марии Комиссаровой, Тины Канделаки, Марины Александровой, Алены Шишковой, Ларисы Гузеевой, Анфисы Чеховой, Ксении Алферовой, Нино Нинидзе, Николая Баскова, Ольги Орловой
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