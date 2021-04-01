10 неожиданных фактов о модном блогере Линде Тол
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Фото: www.instagram.com/lindatol_
Она всегда знала, что добьется известности. В детстве светловолосая девочка из Нидерландов мечтала быть и стюардессой, и парикмахером, и даже служить в полиции. Главное для нее было — достичь успеха в деле, которым она займется. И у нее получилось. Линда Тол — одна из самых известных стрит-моделей и фэшн-персон.
- Линда Тол росла в семье с тремя младшими сестрами, мама каждый день наряжала девочек в школу так будто на праздник. Так она приучила дочерей к красоте.
- С возрастом Линда поняла, что у нее получается комбинировать стильные комплекты: друзья и коллеги начали делать девушке комплименты о хорошем вкусе. Тол решила начать вести собственный блог. К тому времени она уже работала в PR в модной сфере.
- Вскоре блондинка запустила собственный сайт. Своим примером она называла сестер Олсен и Кьяру Ферраньи, создвших успешный бизнес в мире моды.
«Чтобы стать популярным в Сети, нужно быть собой, не надевать маски, а показывать свой персональный вкус и уникальность», — рассказывала в интервью Линда в начале своего пути.
- В начале Линда Тол отдавала предпочтения сочетанию ярких цветов и несочетаемых фактур (перья, вышивку, кожу, джинсу), а после «успокоилась».
«Теперь мой стиль "чище", — говорила Тол в одной из своих авторских колонок. — Я сочетаю вещи более продуманно. Подмечаю на показах основные моменты и сочетаю с вещами из коллекций других брендов. Создаю коллаборации».
- Любимым аксессуаром Линда считает солнцезащитные очки собственного бренда.
- Линда — человек мира. Как бы она ни любила дом, большую чать года она путешествует. И стрит-фотографы могут запечатлеть ее стильные образы на любой из европейских улиц.
www.instagram.com/lindatol_
www.instagram.com/lindatol_
- Линда предпочитает носить одежду oversize, будто с чужого плеча, солвно нарочито пряча свою женственность и стройность. Правда, во время беременности коллумнистка и инфлюенсер подчеркивала округлившуюся фигуру.
- Имя Тол упоминается в ведущих мировых модных изданиях — от Harper's Bazaar до Elle и Vogue. А сама она работает с бесчисленным количеством дизайнеров и позирует перед крупнейшими показами моды.
- Несмотря на огромное количество стильных вещей в гардеробе, все, что нужно Линде Тол в отпуске на далеком острове, — это пара купальников, шлепанцы, шляпа и очки.
- Полгода назад 36-летняя Линда Тол впервые стала мамой, у нее с избранником родился чудесный сын. У любимого мужчины и ребенка коллумнистки и известной модницы не было шансов, чтобы не попасть в кратчайшие сроки на обложки глянца.
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