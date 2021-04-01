10 неожиданных фактов о модном блогере Линде Тол

Она всегда знала, что добьется известности. В детстве светловолосая девочка из Нидерландов мечтала быть и стюардессой, и парикмахером, и даже служить в полиции. Главное для нее было — достичь успеха в деле, которым она займется. И у нее получилось. Линда Тол — одна из самых известных стрит-моделей и фэшн-персон.