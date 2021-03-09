10 необычных фактов о новой участнице «Евровидения» от России
Фото: instagram.com/manizha
Девушка отправится в Нидерланды уже через полтора месяца. Конкурс пройдет в с 18 по 21 мая 2021 года в Роттердаме.
Мы собрали десять фактов об исполнительнице, которая будет бороться за первое место в песенном конкурсе.
1)Манижа Сангин родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Когда девочке исполнилось два годика, в Таджикистане вспыхнула гражданская война. Их дом был разрушен снарядом, и семья была вынуждена бежать в Москву. В столице пришлось все начинать с нуля.
2) Артистка начала выступать с начала 2000-х годов, принимала участие в проекте «Ру.кола», а потом стала записывать музыку как самостоятельный автор и исполнитель.
3)Песня, с которой девушка выступит в Роттердаме, называется «Русская женщина». Как признается артистка, она о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Manizha написала ее 8 марта 2020 года.
Фото: instagram.com/manizha
4) Манижа известна как защитница прав женщин. Так, в 2019 году при ее участии было запущено мобильное приложение SILSILA, которым могут воспользоваться жертвы домашнего насилия. Кроме того, исполнительница выпустила клип «Мама», посвященный той же проблеме.
5) В прошлом году Манижа Сангин стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
6)Музыкальные клипы девушки, которая она выкладывает в Instagram, смотрят сотни тысяч человек, певица выпустила два сольных альбома. Она полюбилась пользователям за красочные видео, которые потом вылились в первый в мире музыкальный Instagram-альбом Manuscript. Свои первые ролики певица выкладывала в одно и то же время: каждый понедельник в восемь вечера. Понедельник - потому что так переводится название города Душанбе (в котором родилась Манижа), а восемь - просто любимое число девушки.
7) С выбором стиля Маниже и ее музыкантам помогает ее мама, у которой есть своя дизайнерская фирма. Она шьет группе костюмы, дает советы по цветовыми решениями в видеороликах и так далее.
8) Лучший отдых для Манижи - это возможность на несколько дней остаться дома, отключить телефон, смотреть фильм за фильмом и спать.
9) Ее дедушка Тоджи Усмон был известным таджикским поэтом, писателем и этнографом. Ее отец работает врачом, а мама - дизайнером одежды, она является владелицей собственного бренда «Modardesigns» и по совместительству арт-директором своей дочери.
10) По образованию Манижа психолог, она окончила факультет психологии РГГУ.
Фото: Instagram/@manizha
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