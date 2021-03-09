10 необычных фактов о новой участнице «Евровидения» от России

Девушка отправится в Нидерланды уже через полтора месяца. Конкурс пройдет в с 18 по 21 мая 2021 года в Роттердаме.

Мы собрали десять фактов об исполнительнице, которая будет бороться за первое место в песенном конкурсе.

1)Манижа Сангин родилась в Таджикистане и переехала в Россию в 1990-е годы. Когда девочке исполнилось два годика, в Таджикистане вспыхнула гражданская война. Их дом был разрушен снарядом, и семья была вынуждена бежать в Москву. В столице пришлось все начинать с нуля.

2) Артистка начала выступать с начала 2000-х годов, принимала участие в проекте «Ру.кола», а потом стала записывать музыку как самостоятельный автор и исполнитель.

3)Песня, с которой девушка выступит в Роттердаме, называется «Русская женщина». Как признается артистка, она о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». Manizha написала ее 8 марта 2020 года.