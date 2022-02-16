10 млн долларов и ничего не было: принцу Эндрю удалось откупиться от жертвы изнасилования

Стало известно, что дело об изнасиловании несовершеннолетней девушки, фигурантом которого является принц Эндрю, не будет рассматриваться в суде. Принц договорился с адвокатами Вирджинии Джуффре и выплатил ей около 10 млн долларов, сообщает Daily Mail.

Жуткая история Вирджинии Джуффре, которая заявила, что принц Эндрю принуждал ее к сексу, когда ей было 17 лет, завершилась откупом. Дело закрылось за несколько недель до того, как виновник должен был предстать перед судом и ответить на вопросы адвокатов девушки. Суд Манхэттена постановил, что принц должен выплатить Вирджинии крупную сумму. Сын королевы пошел на сделку, но отказался признавать выдвинутые против него обвинения.

В документах говорится о «принципиальном соглашении» Вирджинии и герцога. Попросту говоря, принцу Эндрю удалось откупиться.

Чтобы рассчитаться с девушкой, члену королевской семьи придется продать свое швейцарское шале стоимостью 18 млн фунтов стерлингов. Только после этого Вирджиния сможет полностью получить свою компенсацию.

По данным зарубежных СМИ, инициатором откупа стал принц Чарльз. Он был крайне недоволен и раздражен ситуацией с обвинением брата и велел ему разделаться с этим поскорее. Чарльз хотел закончить разбирательства до начала празднования юбилея королевы.

Напомним, что ранее королева Елизавета лишила принца всех воинских званий и роли покровителя некоторых общественных организаций. Ему также запрещено использовать официальный титул «Его высочество». Однако он сохраняет за собой титул герцога Йоркского. От исполнения официальных обязанностей принц Эндрю отказался в 2019 году, когда Вирджиния Джуффре публично заговорила о насилии.