10 миллионов, помощь «Первого канала» и дикое истощение: Манижа раскрыла всю правду о «Евровидении»
Манижа открыто рассказала РИА Новости о бюджете, потраченном на поездку в Нидерланды: она обошлась ей более чем в 10 миллионов рублей. При этом, часть финансовой нагрузки взял на себя «Первый канал» за трансляцию эфира и участие в конкурсе. «Первый канал оплатил заявку — и это огромные деньги: перелет и проживание в гостинице. Но вещатель не отвечает за сам номер», – сказала певица. В связи с риском отмены конкурса из-за эпидемии, каждый участник должен был снять резервный номер — видео на случай, если живое шоу отменят. Эти расходы дополнительным грузом легли на плечи артистов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Soeren Stachev/Global Look Press
Но все обошлось, конкурс состоялся, с песней Russian Woman Манижа получила 204 балла и заняла 9 место. «Я хорошо помню финал, в конце выступления у меня задрожал голос от ощущения, что все заканчивается. Когда вышла за кулисы, не могла стоять на ногах — я очень сильно плакала, у меня была истерика. До этого не чувствовала, как устала», — призналась артистка в интервью РИА Новости.
На днях певице исполнилось 30 лет, о самоощущении, Манижа честно ответила в новом видео «Недославянка»: «Мне – 30. Скажу честно: этот год был где-то слишком крутой, а где-то слишком болезненный. Но я, кажется, осталась собой несмотря ни на что».
За этот год в жизни артистки, действительно, поменялось многое: в связи с ее скандальным выступлением на Евровидении, российские зрители поделились ровно на два лагеря: «за» и «против» выступления девушки. Стресс, связанный с осуждением публики, Манижа смогла преодолеть без больших потерь для здоровья: «Я считаю себя нормальным, здоровым человеком. Живу в гармонии с собой и окружающими. Я благодарна, что и негативные, и позитивные вещи происходят в моей жизни, они помогают мне сохранить себя», — передает РИА Новости.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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