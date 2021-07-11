10 миллионов, помощь «Первого канала» и дикое истощение: Манижа раскрыла всю правду о «Евровидении»

На днях певице исполнилось 30 лет, о самоощущении, Манижа честно ответила в новом видео «Недославянка»: «Мне – 30. Скажу честно: этот год был где-то слишком крутой, а где-то слишком болезненный. Но я, кажется, осталась собой несмотря ни на что».

За этот год в жизни артистки, действительно, поменялось многое: в связи с ее скандальным выступлением на Евровидении, российские зрители поделились ровно на два лагеря: «за» и «против» выступления девушки. Стресс, связанный с осуждением публики, Манижа смогла преодолеть без больших потерь для здоровья: «Я считаю себя нормальным, здоровым человеком. Живу в гармонии с собой и окружающими. Я благодарна, что и негативные, и позитивные вещи происходят в моей жизни, они помогают мне сохранить себя», — передает РИА Новости.