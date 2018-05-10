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10 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Валерия Меладзе
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Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Костенко показала внушительный живот на совместной фотографии с Дмитрием Тарасовым: «Мы». Рита Дакота похвасталась мужем: «Самое любимое место во всей Греции. Муж сделал сюрприз и утащил меня на несколько дней в отель, где у нас был медовый месяц. Ну что за романтика такая».

Леонид Агутин поделился уютным селфи с супругой: «Отыграли прибалтийский тур. Довольные! Было замечательно! Заслужили итальянский ресторан.) Утром домой, к кошке!»

Виктория Дайнеко устраивает девичник после примирения с бывшим мужем: «Фото прекрасно характеризует мое состояние. Напишу книгу. Нет. Много публикаций в Инста о том как весело организовывать девичник (кто сказал, что девочки собираются на девичник только перед свадьбой, то нам другие поводы не нужны отдохнуть от мужиков) в честь ДР и все ключевые вопросы оставить на 2 дня до празднования. Сегодня мой телефон разрядился 3жды, спасибо фее @anvodonaeva за помощь. Я бы уже давно испугалась и решила все отменить, но нет! Девочки! Я вас теперь жду еще сильнее. А мальчики, все зависит от ваших предложений на вечер, может быть он резко закончится мальчишником, я не против», — написала она.

Ольга Бузова устроила горячие танцы: «Любимая песня моей лучшей подруги. Как же я сильно тебя люблю моя самая родная ты знаешь все мои сокровенные тайны».

Валерий Меладзе попал в «цветник»: «Самые позитивные и вежливые стюардессы работают в Аэрофлоте!!! Поверьте опытному путешественнику!!!»

Ирина Дубцова похвасталась талантом рыбака: «Оцените улов».

Алена Хмельницкая сделала селфи с дочкой: «Заканчиваются грузинские каникулы! Было круто! Спасибо за все!!!!!»

Алла Пугачева поздравила внука:

С днем рождения,наш лучик солнца,ДЭНИ!!!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Юлия Барановская примерила новый стиль и ее сравнили с Одри Хепберн.

Наталья Штурм опять дразнит своих подписчиков фотографиями с едва прикрытой грудью: «Прекрасное нежное утро на пляже... Какое фото вам больше понравилось?»

Фото: instagram

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