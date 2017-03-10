Николай Басков впервые встретился с кумиром детства, Павел Воля и Ляйсан Утяшева побывали на соколиной охоте и не только

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Сергей Шнуров показал подписчикам фото, на котором он еще молод и свеж. «Человек с авоськой», — подписал он ретроснимок. Фолловеры и написали, что Шнур, оказывается, был очень «хорошеньким», и сравнили его с Робертом Де Ниро, и похвалили его нестандартный аксессуар.

Николай Басков не изменил себе и провер передачу «С добрым утром, малыши!» в компанни своего кумира Хрюши и в сверкающем пиджаке.

Ну вот и сбылась мечта увидеть кумира детства @hrusha_klass Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Мар 10 2017 в 4:53 PST

Андрей Малахов показал, как надо проводить вечер пятницы — в спортзале с тренером, в поту и слезах совершенствуя форму: «До Кубка Москвы осталось 3 недели... Я в этот раз не выступаю), а вот @poluektovpavel.monsteroffitnes ДА! Стараюсь не расстраивать тренера и тащу канат из последних сил...Прямо в роли Хью Джекмана».

Не прекращает тренировки во время отдыха на Мальдивах Евгений Плющенко. Правда, там они проходят у фигуриста явно в облегченной форме.

Мальдивская хореография хорошо пошла ))) Публикация от Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Мар 10 2017 в 12:02 PST

Павел Воля и Ляйсан Утяшева продолжают открывать для себя Дубай. На этот раз ребята встретились с верблюдами в пустыне и приняли участие в соколиной охоте.

Я и верблюд . Первое знакомство и начало долгих отношений. Я влюбилась ...А какие у него глаза... #мойдубай #посетитедубай #mydubai #visitdubai Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva) Мар 10 2017 в 7:27 PST

Фото: Instagram