Сергей Шнуров показал подписчикам фото, на котором он еще молод и свеж. «Человек с авоськой», — подписал он ретроснимок. Фолловеры и написали, что Шнур, оказывается, был очень «хорошеньким», и сравнили его с Робертом Де Ниро, и похвалили его нестандартный аксессуар.
Николай Басков не изменил себе и провер передачу «С добрым утром, малыши!» в компанни своего кумира Хрюши и в сверкающем пиджаке.
Андрей Малахов показал, как надо проводить вечер пятницы — в спортзале с тренером, в поту и слезах совершенствуя форму: «До Кубка Москвы осталось 3 недели... Я в этот раз не выступаю), а вот @poluektovpavel.monsteroffitnes ДА! Стараюсь не расстраивать тренера и тащу канат из последних сил...Прямо в роли Хью Джекмана».
Не прекращает тренировки во время отдыха на Мальдивах Евгений Плющенко. Правда, там они проходят у фигуриста явно в облегченной форме.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева продолжают открывать для себя Дубай. На этот раз ребята встретились с верблюдами в пустыне и приняли участие в соколиной охоте.
Фото: Instagram