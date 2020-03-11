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10 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ольги Кабо

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ольга Кабо сделала весеннее селфи: «Сегодня как-то так.... Желаю всем доброго вечера)))».

Анастасия Стоцкая показала снимок из гримерки.

Анна Седокова экспериментирует с образом.

Сергей Безруков огорчил фанатов: «Дорогие мои, Хоррошие! К сожалению не смогу прилететь в Южно-Сахалинск...((( Отменили рейс...((( По погодным условиям Сахалина... Очень жаль, может как-нибудь в другой раз прилечу... Так что теперь до встречи на гастролях в Салехарде, 13 и 14 марта».

Ольга Ушакова поделилась нежностью: «Первая встреча и слёзы радости... Такие они у меня трогательные - мои старшенькие».

Анастасия Решетова рассказала о поисках няни: «Не так просто найти человека, кто подойдёт в плане взглядов и энергетики всем членам семьи».

Саша Плющенко показал, как тренируется дома:

Виктория Боня показала, какой была в детстве: «Решила загрузить сюда свой детский фотоальбом. С самой ранней фотографией и до 10 лет. Сегодня мне 40 и есть ощущение, что я прожила уже несколько жизней».

Виктория Бекхэм тоже поделилась семейной фотографией.

Влад Топалов опубликовал нежное фото с женой: «Моя! #буднитт #владтопалов #vladtopalov».

Катя Лель показала красавца-мужа с новой стрижкой: «Как вам мой новый мужчина, которому 65 лет, как выдумывает наша смешная пресса?»

Екатерина Стриженова похвасталась: «Благодаря мужу #подарокна8марта попала в лето!!! Сегодня +24!!!!! #уСолдатаВыходной #ялта #черноеморе».

«Слаба! Остановите меня !!!#ОстапаПонесло #чебурек #счастьеесть #держитеМеняСемеро», — посетовала она.

Жанна Эппле тоже похвасталась подарком: «Лучшее поздравление с 8 марта после гастролей!»

«Мама БОГИНЯ фотографии!!!! Я бы сказала художник», — поделилась Лера Кудрявцева.

Денис Клявер показал фото с сыном: «Мы тут кое-кого не успели с 8 марта поздравить. Едем исправляться».

Фото и видео: instagram

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