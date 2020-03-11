10 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ольга Кабо сделала весеннее селфи: «Сегодня как-то так.... Желаю всем доброго вечера)))».

Анастасия Стоцкая показала снимок из гримерки.

Анна Седокова экспериментирует с образом.

Сергей Безруков огорчил фанатов: «Дорогие мои, Хоррошие! К сожалению не смогу прилететь в Южно-Сахалинск...((( Отменили рейс...((( По погодным условиям Сахалина... Очень жаль, может как-нибудь в другой раз прилечу... Так что теперь до встречи на гастролях в Салехарде, 13 и 14 марта».

Ольга Ушакова поделилась нежностью: «Первая встреча и слёзы радости... Такие они у меня трогательные - мои старшенькие».

Анастасия Решетова рассказала о поисках няни: «Не так просто найти человека, кто подойдёт в плане взглядов и энергетики всем членам семьи».

Саша Плющенко показал, как тренируется дома: