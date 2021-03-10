10 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Решетова возвращается из Крыма вместе со своим сыном Ратмиром – работа зовёт. Сама телеведущая признается, что была бы не прочь отдохнуть подольше.

Тина Канделаки показала подтянутую фигуру в купальнике и порассуждала о том, что это значит – хорошо выглядеть для своего возраста.

Эффектное селфи с пышными формами опубликовала Анна Семенович, которая наслаждается заслуженным отдыхом. На фото певица в натуральном виде, без макияжа.

Вера Брежнева тоже выложила саму себя – в эффектном черном мини-платье и грубых ботинках.

Курбан Омаров поделился кадром с прогулки по Москве, и порассуждал о том, почему женщинам так нравится быть несчастными.

Анна Хилькевич выложила забавный кадр с занятия по плаванию вместе со своей дочкой – рожица, которую построила девочка, позабавила поклонников актрисы.

Настя Ивлеева призывает полюбить себя – и постит весеннее селфи с эффектным маникюром. Самой телеведущей, судя по всему, это удалось.

Рита Дакота отмечает свой день рождения – любимый мужчина буквально засыпал ее цветами.