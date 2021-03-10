10 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
Анастасия Решетова возвращается из Крыма вместе со своим сыном Ратмиром – работа зовёт. Сама телеведущая признается, что была бы не прочь отдохнуть подольше.
Тина Канделаки показала подтянутую фигуру в купальнике и порассуждала о том, что это значит – хорошо выглядеть для своего возраста.
Эффектное селфи с пышными формами опубликовала Анна Семенович, которая наслаждается заслуженным отдыхом. На фото певица в натуральном виде, без макияжа.
Вера Брежнева тоже выложила саму себя – в эффектном черном мини-платье и грубых ботинках.
Курбан Омаров поделился кадром с прогулки по Москве, и порассуждал о том, почему женщинам так нравится быть несчастными.
Анна Хилькевич выложила забавный кадр с занятия по плаванию вместе со своей дочкой – рожица, которую построила девочка, позабавила поклонников актрисы.
Настя Ивлеева призывает полюбить себя – и постит весеннее селфи с эффектным маникюром. Самой телеведущей, судя по всему, это удалось.
Рита Дакота отмечает свой день рождения – любимый мужчина буквально засыпал ее цветами.
Ани Лорак показала теплое фото вместе со своей дочерью:
«Всегда мечтала иметь лучшую подружку, которая будет во всем менять поддерживать»., – подписала она публикацию.
Ксения Алферова показала, как должна выглядеть идеальная женщина – в красивом платье и на метле.
А Ирина Пегова выложила фото настоящей русской красавицы – в синем цветастом платке.
Фото и видео: Instagram Тины Канделаки, Анастасии Решетовой, Ксении Алферовой, Ирины Пеговой, Анны Хилькевич, Риты Дакоты
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