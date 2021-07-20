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10-летняя дочь Мэрайи Кэри стала моделью — красивые кадры

В рекламном ролике Монро Кэннон исполнила роль своей знаменитой матери.
10-летняя дочь Мэрайи Кэри стала моделью — красивые кадры

Дочь Мэрайи Кэри и ее бывшего мужа Ника Кэннона стала моделью. 10-летняя девочка снялась в рекламе модного бренда. Но она не просто позировала в стильном образе, а проявила все свои актерские таланты.

В ролике под названием «Сегодня наступит день» Монро играет 10-летнюю версию своей мамы. Реклама отдает дань уважения детству обладательницы «Грэмми», ее глубокому влиянию на поколения молодых мечтателей, говорится в релизе. Он также отсылает к мемуарам певицы The Meaning of Mariah Carey и ее хитам.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мэрайя Кэри и ее дочь Монро

Фото: www.instagram.com/mariahcarey

Наряд для образа Монро разрабатывали совместно с Мэрайей Кэри. В похожих Джинсах OshKosh певица снималась в клипе на песню Someday 1990 года.

«Мелодии, которые живут в моей голове, когда-нибудь будут на вершинах хит-парадов. Песни в моем сердце тронут миллионы других сердец. Артист года, артист десятилетия, артист тысячелетия. Смысл — воодушевить поколения маленьких девочек. Неплохо для мечты?», — говорит Монро в ролике.

Напомним, Мэрайя Кэри родила сына Мороккана и дочь Монро в апреле 2011 года, когда была замужем за музыкантом Ником Кэнноном. Развелись они осенью 2016-го.

В том же году певица сообщила о помолвке с миллиардером Джеймсом Паркером. Их роман начался за год до этого. Но свадьба не состоялась — пара распалась. После у Кэри был роман с танцором Брайаном Танакой, который моложе нее на 13 лет. Кстати, певица до сих пор публикует в Сети милые фото с ним.

Фото и видео: Instagram

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