10-летняя дочь Мэрайи Кэри стала моделью — красивые кадры
Дочь Мэрайи Кэри и ее бывшего мужа Ника Кэннона стала моделью. 10-летняя девочка снялась в рекламе модного бренда. Но она не просто позировала в стильном образе, а проявила все свои актерские таланты.
В ролике под названием «Сегодня наступит день» Монро играет 10-летнюю версию своей мамы. Реклама отдает дань уважения детству обладательницы «Грэмми», ее глубокому влиянию на поколения молодых мечтателей, говорится в релизе. Он также отсылает к мемуарам певицы The Meaning of Mariah Carey и ее хитам.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/mariahcarey
Наряд для образа Монро разрабатывали совместно с Мэрайей Кэри. В похожих Джинсах OshKosh певица снималась в клипе на песню Someday 1990 года.
«Мелодии, которые живут в моей голове, когда-нибудь будут на вершинах хит-парадов. Песни в моем сердце тронут миллионы других сердец. Артист года, артист десятилетия, артист тысячелетия. Смысл — воодушевить поколения маленьких девочек. Неплохо для мечты?», — говорит Монро в ролике.
Напомним, Мэрайя Кэри родила сына Мороккана и дочь Монро в апреле 2011 года, когда была замужем за музыкантом Ником Кэнноном. Развелись они осенью 2016-го.
В том же году певица сообщила о помолвке с миллиардером Джеймсом Паркером. Их роман начался за год до этого. Но свадьба не состоялась — пара распалась. После у Кэри был роман с танцором Брайаном Танакой, который моложе нее на 13 лет. Кстати, певица до сих пор публикует в Сети милые фото с ним.
Фото и видео: Instagram
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