10-летняя дочь Мэрайи Кэри стала моделью — красивые кадры

Дочь Мэрайи Кэри и ее бывшего мужа Ника Кэннона стала моделью. 10-летняя девочка снялась в рекламе модного бренда. Но она не просто позировала в стильном образе, а проявила все свои актерские таланты.

В ролике под названием «Сегодня наступит день» Монро играет 10-летнюю версию своей мамы. Реклама отдает дань уважения детству обладательницы «Грэмми», ее глубокому влиянию на поколения молодых мечтателей, говорится в релизе. Он также отсылает к мемуарам певицы The Meaning of Mariah Carey и ее хитам.