Елисей Певцов вышел на сцену вместе с отцом.

С самых пеленок к звездным наследникам обращено повышенное внимание публики, поэтому многие известные родители стараются максимально скрывать жизнь своих детей. Знаменитые актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов стали родителями десять лет назад: у пары родился долгожданный сын Елисей. Несмотря на то что супруги — редкие гости светских мероприятий, мальчик зачастую выходит в свет вместе с родителями.

Так, например, в восемь лет Елисей поддержал родителей на сцене премии «Своя колея», а некоторое время назад в Тбилиси состоялось его первое сольное выступление на большой сцене драматического театра, о чем вышел сюжет в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.