10-летний сын Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова покоряет сцену
С самых пеленок к звездным наследникам обращено повышенное внимание публики, поэтому многие известные родители стараются максимально скрывать жизнь своих детей. Знаменитые актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов стали родителями десять лет назад: у пары родился долгожданный сын Елисей. Несмотря на то что супруги — редкие гости светских мероприятий, мальчик зачастую выходит в свет вместе с родителями.
Так, например, в восемь лет Елисей поддержал родителей на сцене премии «Своя колея», а некоторое время назад в Тбилиси состоялось его первое сольное выступление на большой сцене драматического театра, о чем вышел сюжет в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
«К роялю приглашается Елисей Певцов», — сообщил Дмитрий со сцены Тбилисского драматического театра. Юный музыкант исполнил произведение Александра Гедике.
Как объяснил Дмитрий, Тбилиси выбран неслучайно местом первого выступления мальчика. Во-первых, здесь появились на свет родители актера, а во-вторых, Дмитрий не очень любит повышенное внимание прессы, которое неизменно сопутствовало бы московскому выступлению Елисея. Ольга дополняет, что основная цель выступления — понять, каково удерживать внимание многотысячной аудитории, а не просто потешить родительское эго.
10-летний Елисей еще не определился с будущей профессией. Два года назад мальчик мечтал о карьере футболиста, а сейчас серьезно занимается музыкой. «Пока пусть играет, а там видно будет. Может, природа и победит. Что бог даст, то и будет. Главное, чтобы он хорошим человеком вырос», — говорит мама Елисея Ольга Дроздова. Однако после недавней премьеры фильма «Легенда о Коловрате», который выходит в широкий прокат 30 ноября, сын актеров задумался о драматическом кружке.
Фото: starface, eastnews