10-летний сын Марии Куликовой помогает ей по дому за деньги
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @m.kulikova77/Instagram
44-летняя актриса рассказала, что почти каждый вечер ребенок выполняет небольшие работы по хозяйству. Мария может попросить сына, например, взять лопату и почистить вход и лестницу дома от снега.
«Он с удовольствием делает, и я ему за это плачу. Работа ведь нелегкая. Сын таким образом зарабатывает на всякую ерунду, которая ему нужна, и по полтора-два часа проводит на улице», — делится актриса.
Когда Иван просит у звездной мамы деньги на свои нужды, она сразу дает ему лопату в руки и отправляет чистить снег. «Он теперь, когда ему что-то купить надо, говорит: «Эх, снегопада не было... А что я еще могу сделать?» — отмечает Мария.
Заработанные деньги мальчик тратит на донаты, так называемые виртуальные покупки для своих героев в компьютерных играх. Иван любит проводить время за компьютером и погружаться в онлайн мирах с друзьями.
«Но, естественно, это надо дозировать, потому что деньги живые, а тратятся они какую-то фигню виртуальную. А еще Ванек тратит деньги на пиццу», — цитирует артистку «7Дней».
Фото: Instagram