10-летний сын Марии Куликовой помогает ей по дому за деньги

Когда Иван просит у звездной мамы деньги на свои нужды, она сразу дает ему лопату в руки и отправляет чистить снег. «Он теперь, когда ему что-то купить надо, говорит: «Эх, снегопада не было... А что я еще могу сделать?» — отмечает Мария.

Заработанные деньги мальчик тратит на донаты, так называемые виртуальные покупки для своих героев в компьютерных играх. Иван любит проводить время за компьютером и погружаться в онлайн мирах с друзьями.

«Но, естественно, это надо дозировать, потому что деньги живые, а тратятся они какую-то фигню виртуальную. А еще Ванек тратит деньги на пиццу», — цитирует артистку «7Дней».