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10-летний сын Марии Куликовой помогает ей по дому за деньги

Российская актриса Мария Куликова признается, что платит своему сына Ивану за работу по дому. Мальчик выполняет все поручения матери, а тратит вырученные деньги на развлечения и пиццу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Куликова

Фото: @m.kulikova77/Instagram

44-летняя актриса рассказала, что почти каждый вечер ребенок выполняет небольшие работы по хозяйству. Мария может попросить сына, например, взять лопату и почистить вход и лестницу дома от снега.

«Он с удовольствием делает, и я ему за это плачу. Работа ведь нелегкая. Сын таким образом зарабатывает на всякую ерунду, которая ему нужна, и по полтора-два часа проводит на улице», — делится актриса.

Когда Иван просит у звездной мамы деньги на свои нужды, она сразу дает ему лопату в руки и отправляет чистить снег. «Он теперь, когда ему что-то купить надо, говорит: «Эх, снегопада не было... А что я еще могу сделать?» — отмечает Мария.

Заработанные деньги мальчик тратит на донаты, так называемые виртуальные покупки для своих героев в компьютерных играх. Иван любит проводить время за компьютером и погружаться в онлайн мирах с друзьями.

«Но, естественно, это надо дозировать, потому что деньги живые, а тратятся они какую-то фигню виртуальную. А еще Ванек тратит деньги на пиццу», — цитирует артистку «7Дней».

Фото: Instagram

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