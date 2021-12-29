10 лет спустя: Шварценеггер официально стал холостяком после затянувшегося развода

Причиной разрыва любовных отношений послужил роман Шварценеггера на стороне. Актер завел интрижку со своей домработницей, которая родила от него ребенка — сына Джозефа. Однако эта ужасная ситуация не смогла испортить отношения Марии и Арнольда. Экс-супруги до сих пор поддерживают теплые отношения и занимаются воспитанием своих четырех детей Кэтрин, Кристины, Патрика и Кристофера.

Несмотря на то что актер и журналистка уже целое десятилетие не живут вместе, финальную точку в своем браке они поставили лишь сейчас. Об этом сообщает портал TMZ. Стала известна и причина, по которой процесс затянулся на такой продолжительный срок. Оказалось, что влюбленные не составляли брачный договор, поэтому ушло много времени на то, чтобы поделить совместно нажитое многомиллионное состояние «Терминатора». Еще одной причиной стало «отсутствие мотивации» у обоих супругов, что бы это ни значило.

И вот теперь наконец Шварценеггеру и Шрайвер удалось окончательно развестись и официально сменить статус семейного положения.