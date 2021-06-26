10 лет спустя: Арнольд Шварценеггер официально разводится с женой
73-летняя звезда фильма «Терминатор» Арнольд Шварценеггер и 65-летняя журналистка Мария Шрайвер женаты с 1986 года. Пара воспитала четверых общих детей: 31-летнюю Кетрин, 29-летнюю Кристину и сыновей Патрика и Кристофера 27 и 23 лет.
В 2011 году Мария подала документы на развод с голливудским актером из-за факта измены. Арнольд признался супруге, что их домработница Милдред родила от него сына Джозефа еще в 1997 году, всего за несколько дней до рождения четвертого ребенка актера Кристофера.
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Фото: Global Look Press
Шрайвер не смогла простить предательство и продолжить отношения, – один из самых прочных браков в шоу-бизнесе распался.
Арнольд «подал заявление о раскрытии информации», как сообщает портал The Blast. Это означает, что дело о разводе подходит к завершению спустя 10 лет.
Так как дети супругов уже совершеннолетние, им оставалось урегулировать только финансовые вопросы. Общее состояние Арнольда и Марии оценивается в более чем 400 млн долларов. За отсутствием брачного договора, все имущество будет разделено между ними пополам.
Фото и видео: Global Look Press
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