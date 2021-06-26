10 лет спустя: Арнольд Шварценеггер официально разводится с женой

73-летняя звезда фильма «Терминатор» Арнольд Шварценеггер и 65-летняя журналистка Мария Шрайвер женаты с 1986 года. Пара воспитала четверых общих детей: 31-летнюю Кетрин, 29-летнюю Кристину и сыновей Патрика и Кристофера 27 и 23 лет.

В 2011 году Мария подала документы на развод с голливудским актером из-за факта измены. Арнольд признался супруге, что их домработница Милдред родила от него сына Джозефа еще в 1997 году, всего за несколько дней до рождения четвертого ребенка актера Кристофера.