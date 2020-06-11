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10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Марии Шараповой

О том, как знаменитости провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Шарапова похвасталась обновленной после выхода с карантина стрижкой.

Ольга Шелест показала фото с отросшими волосами: «Вот это я заколосилась! И опять думу думаю... Дети говорят, отращивать, муж — резать не дожидаясь растущей луны».

Алена Шишкова сделала забавный бьюти-кадр.

Ольга Кабо показала нежное фото сына: «Что ж! С новой стрижкой — в свободную жизнь! Вот теперь понятно- ЛЕТО началось!»

Максим Виторган пожаловался на пробки: «Пробки в Москве — это, по-моему, первое, что вернулось на докарантинный уровень».

Певица Валерия скучает по путешествиям: «Как я люблю путешествовать! Когда теперь без опасения можно будет это делать, одному Богу известно. Остается только мечтать и вспоминать прекрасные мгновения прошлого».

Денис Клявер встретился с коллегой и другом: «Встретились два друга на вокзале, но с трудом друг друга опознали».

Сергей Жигунов вернулся к работе: «Открыли Мосфильм. Жизнь разделилась на до и после».

Стас Костюшкин посвятил жене нежные слова: «И даже когда нас не будет, и жизнь просто канет во мгле, прошу пусть останутся эти, две фотки стоять на столе..... Сегодня исполнилось 16 лет нашей с @karapylka любви. Какая же выросла красивая и сильная девочка. Я горжусь, что она у нас есть и уверен, что она всю жизнь будет жить со своими родителями».

Елена Летучая рассказала о дачных радостях: «Приехала с работы, надела любимые тапочки и рубаху и счастье».

Сергей Безруков тоже поделился уютом:

Анна Нетребко поделилась сразу двумя рецептами:

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Ризотто с грибами, зелёной спаржей и абрикосом. Пока ещё я на своей родной кухне- брошу пару рецептов- этот очень простой легкий и вкусный. Как и всякое ризотто- готовим в глубокой сковороде- сначала чуть поджариваем обычный белый рис с луком на сливочном масле, потом по немногу добавляем бульон(любой) , добавьте свежевыжатый тертые томаты и чуть белого вина. Соль и приправы по вкусу. На отдельной сковороде чуть поджарьте и потушите мелко нарезанную зелёную спарже и грибы. Потом все смешайте с рисом , добавьте пару свежих абрикосов и продолжайте тушить, подливая бульон по надобности до готовности. Не переварите рис! Он должен быть плотным а не разваренным. При подаче добавьте свежий 🌿 базилик. Идеальный летний ланч! RISOTTO With Mushrooms, green asparagus and apricot 🤩 Before I leave my beloved kitchen for travel and music 🎶😍 I have few wonderful dishes! This one is easy - you cook white risotto on butter with onion, then add bullion (any... chicken or vegetables) , add little white wine, salt, spices, after 5 minutes add fresh tomatoes. On different pan fried mushrooms and green asparagus, then mixed with risotto and cook another 5-7 minutes add bullion as needed and ad too fresh apricots! Don’t over cook! Risotto must be al dente! Before to eat- put fresh basil 🌿! It’s ideal summer lunch! 😍

Публикация от @ anna_netrebko_yusi_tiago

Анастасия Цветаева поделилась рецептом «здоровой» выпечки:

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БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ ТВОРОЖНЫЙ КЕКС ⠀ Я тут научилась делать идеальный безглютеновый пп-шный кекс и постоянно пеку его (те, кто смотрит мои сториз - те знают). Делюсь рецептом, он очень простой, а результат превосходит все ожидания! ⠀ Ингридиенты: Сливочное масло (у меня козье) - 120 гр 3 яйца 150 гр сахара (я брала органический тростниковый светлый) Творог (брикет 250 гр) Мука 220 гр (у меня безглютеновая смесь с iHerb, фото в карусели. Получается идеально! Как будто из обычной муки!) Изюм/клюква/вишня/орехи - чем больше тем лучше, 100-200 гр Чайная ложка соды с iHerb (или винный камень оттуда же). Фото тоже в карусели. Сок лимона (чтобы погасить соду) Щепотка крупной морской соли Масло для того чтобы смазать внутри формочки (я брала виноградной косточки, но можно любое, например гхи или кокосовое) ⠀ Готовим: 🧁Достаем заранее сливочное масло чтоб оно стало мягким. 🧁Взбиваем масло и сахар, по одному вводим туда 3 яйца. Потом добавляем творог и опять взбиваем 🧁Отдельно смешиваем муку, соль и гашеную соду. отправляем к предыдущей смеси. Перемешиваем. 🧁Добавляем клюкву/изюм/орехи (пекан, грецкие, можно все сразу или что-то одно). 🧁Форму промасливаем и закладываем в нее тесто (так чтобы оно не доходило до края). Мокрой ложкой ровняем верх теста. 🧁Разогреваем духовку до 180 гр. Ставим туда кекс примерно на 45 мин (у кого какая духовка). Он должен подняться и стать цвета молочного шоколада. 🧁Достаем из духовки, даем остыть и вынимаем из формы. ⠀ Все! Родные скажут спасибо! Сохраняйте в закладки, чтобы не терять. Приятного аппетита! ⠀ #зож_и_пп_артистки_цветаевой

Публикация от Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva)

Татьяна Навка похвасталась красавицей-дочерью.

Мама рэпера Тимати показала забавное пост-карантинное видео с внучкой:

Кети Топурия показала нежное фото наследницы.

Эмин Агаларов показал, как играет с дочкой:

Екатерина Стриженова записала очень милое видео:

Наталья Подольская показала фото с очаровательной Басей.

Фото и видео: Instagram

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