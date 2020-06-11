10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Шарапова похвасталась обновленной после выхода с карантина стрижкой.

Ольга Шелест показала фото с отросшими волосами: «Вот это я заколосилась! И опять думу думаю... Дети говорят, отращивать, муж — резать не дожидаясь растущей луны».

Алена Шишкова сделала забавный бьюти-кадр.

Ольга Кабо показала нежное фото сына: «Что ж! С новой стрижкой — в свободную жизнь! Вот теперь понятно- ЛЕТО началось!»

Максим Виторган пожаловался на пробки: «Пробки в Москве — это, по-моему, первое, что вернулось на докарантинный уровень».

Певица Валерия скучает по путешествиям: «Как я люблю путешествовать! Когда теперь без опасения можно будет это делать, одному Богу известно. Остается только мечтать и вспоминать прекрасные мгновения прошлого».

Денис Клявер встретился с коллегой и другом: «Встретились два друга на вокзале, но с трудом друг друга опознали».

Сергей Жигунов вернулся к работе: «Открыли Мосфильм. Жизнь разделилась на до и после».

Стас Костюшкин посвятил жене нежные слова: «И даже когда нас не будет, и жизнь просто канет во мгле, прошу пусть останутся эти, две фотки стоять на столе..... Сегодня исполнилось 16 лет нашей с @karapylka любви. Какая же выросла красивая и сильная девочка. Я горжусь, что она у нас есть и уверен, что она всю жизнь будет жить со своими родителями».

Елена Летучая рассказала о дачных радостях: «Приехала с работы, надела любимые тапочки и рубаху и счастье».

Сергей Безруков тоже поделился уютом: