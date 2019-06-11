10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев поделился милой фотографией дочери: «Верхом на черепахе!) С добрым утром». Лена Темникова тоже показала подросшую малышку. Дмитрий Тарасов напомнил об очередной дате: «👨👩👧#дочка#11месяцев#люблю#семья». «Мои мальчики», — написала Роузи Хантингтон-Уайтли под фото Джейсона Стэтхэма с сыном.
«Летние гулянки. Сегодня на детской площадке слушала как две девочки 7 и 9 лет обсуждали сколько у кого лайков, судя по всему под какой-то фотографией. И крепко задумалась. Я вот лично пока даже не знаю, как с детьми говорить о тленности всех этих «лайков». А ведь придётся, ведь теперь это целая новая планета соц.сетей и прочего. Благо потом все-таки побежали играть в прятки))))))», — размышляет Лиза Боярская.
Сергей Безруков рассказал о счастливом дне: «Питер... Съемки... Мои рядом!) Работать сразу легче!»
Анастасия Овечкина (Шубская) показала стройную фигуру в купальнике.
Татьяна Навка показала видео с прогулки:
Ингеборга Дапкунайте веселится с подругами на «Кинотавре»: « Прекрасная модель @anikiti4na — ее снимаем мы с @kseniarappoport, а нас снимает @zygaro».
Дочь «3 место по предварительному детскому призу. И награда за призовое место (по другому коню). Слезы и переживания - стояли того. И всегда знайте, как говорит мой тренер: «Шанс есть всегда!» Я поднимаюсь все выше, и буду продолжать это делать! И вы всегда верьте в себя!»
«Муж ❤️», — написала счастливая Мария Кожевникова с букетом роз.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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