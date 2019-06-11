10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Игорь Николаев поделился милой фотографией дочери: «Верхом на черепахе!) С добрым утром». Лена Темникова тоже показала подросшую малышку. Дмитрий Тарасов напомнил об очередной дате: «👨‍👩‍👧#дочка#11месяцев#люблю#семья». «Мои мальчики», — написала Роузи Хантингтон-Уайтли под фото Джейсона Стэтхэма с сыном.

«Летние гулянки. Сегодня на детской площадке слушала как две девочки 7 и 9 лет обсуждали сколько у кого лайков, судя по всему под какой-то фотографией. И крепко задумалась. Я вот лично пока даже не знаю, как с детьми говорить о тленности всех этих «лайков». А ведь придётся, ведь теперь это целая новая планета соц.сетей и прочего. Благо потом все-таки побежали играть в прятки))))))», — размышляет Лиза Боярская.

Сергей Безруков рассказал о счастливом дне: «Питер... Съемки... Мои рядом!) Работать сразу легче!»

Анастасия Овечкина (Шубская) показала стройную фигуру в купальнике.

Татьяна Навка показала видео с прогулки: