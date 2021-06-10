10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кети Топурия поделилась веселым и оптимистичным фото из самолета.

Лиза Арзамасова запечатлелась на прогулке по Петербургу с округлившимся животиком, а Катерина Шпица проводит время вместе со своим сыном Германом.

Гарик Харламов стал гостем «Музыкалити» у Максима Галкина и посвятил новую песню конфликту Ларисы Долиной и Вали Карнавал на тему необходимости музыкального образования.