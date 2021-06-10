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10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Саша Бортич поделилась красивым фото с завтрака в воздушной белоснежной блузе, Александр Ревва поделился селфи со своей любимой супругой.

Тина Канделаки выложила селфи в эффектном розовом жакете, оставаясь верна ярким оттенкам в своем гардеробе, а Анна Нетребко показала очень летнее фото с огромным одуванчиком.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Алена Хмельницкая

Фото: @alxmel

Кети Топурия поделилась веселым и оптимистичным фото из самолета.

Лиза Арзамасова запечатлелась на прогулке по Петербургу с округлившимся животиком, а Катерина Шпица проводит время вместе со своим сыном Германом.

Гарик Харламов стал гостем «Музыкалити» у Максима Галкина и посвятил новую песню конфликту Ларисы Долиной и Вали Карнавал на тему необходимости музыкального образования.

Лукерья Ильяшенко открыла в себе новый талант – оказывается, она не только прекрасная актриса, но и в бильярд неплохо играет. Теперь собирается попробовать себя в музыке.

Аврора демонстрирует пляжный totalblack в Анапе, а Алена Хмельницкая поделилась забавной историей про дочь Ксению – девочка сама остригла челку и боялась признаться маме.

Фото: Instagram Анны Нетребко, Лизы Арзамасовой. Катерины Шпицы, Кети Топурии, Лукерьи Ильяшенко, Алены Хмельницкой, Тины Канделаки, Авроры, Гарика Харламова

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