10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Саша Бортич поделилась красивым фото с завтрака в воздушной белоснежной блузе, Александр Ревва поделился селфи со своей любимой супругой.
Тина Канделаки выложила селфи в эффектном розовом жакете, оставаясь верна ярким оттенкам в своем гардеробе, а Анна Нетребко показала очень летнее фото с огромным одуванчиком.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alxmel
Кети Топурия поделилась веселым и оптимистичным фото из самолета.
Лиза Арзамасова запечатлелась на прогулке по Петербургу с округлившимся животиком, а Катерина Шпица проводит время вместе со своим сыном Германом.
Гарик Харламов стал гостем «Музыкалити» у Максима Галкина и посвятил новую песню конфликту Ларисы Долиной и Вали Карнавал на тему необходимости музыкального образования.
Лукерья Ильяшенко открыла в себе новый талант – оказывается, она не только прекрасная актриса, но и в бильярд неплохо играет. Теперь собирается попробовать себя в музыке.
Аврора демонстрирует пляжный totalblack в Анапе, а Алена Хмельницкая поделилась забавной историей про дочь Ксению – девочка сама остригла челку и боялась признаться маме.
Фото: Instagram Анны Нетребко, Лизы Арзамасовой. Катерины Шпицы, Кети Топурии, Лукерьи Ильяшенко, Алены Хмельницкой, Тины Канделаки, Авроры, Гарика Харламова
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