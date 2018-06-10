10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Кулецкая рассказала об отпускных буднях с двухлетней дочерью, Анфиса Чехова поделилась фотографиями с празднования шестилетия сына. Саша Плющенко постигает азы шахматного искусства в собственном саду, о чем рассказала Яна Рудковская: «Я всегда мечтала чтобы у нас был большой сад с ландшафтом в стиле «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» со своими ГИГАНТСКИМИ ЛАНДШАФТНЫМИ ШАХМАТАМИ. И вот мечта сбылась и САД ПРИОБРЁЛ КОЛОРИТ СКАЗКИ с волшебством в каждом уголке 🧚🏻♀️🧚🏻♀️🧚🏻♂️Теперь по выходным мы играем в шахматы. ps Саша пока ещё не совсем усвоил правила , но он активно учится )».
Филипп Киркоров получил звание народного артиста республики Молдова.
Это очень почетно и престижно , именно сегодня , получить столь высокое и важное звание «НАРОДНЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА» из рук самого Президента Страны ИГОРЯ НИКОЛАЕВИЧА ДОДОНА @dodon_igor лично, в то самое время, когда многие из всех сил стараются прервать нормальные отношения между нашими странами - моя миссия и заключается в том, чтобы объединять и стремиться ближе быть друг к другу, и наш творческий и дружеский союз с группой «ДОРЕДОС» @doredos_official и как результат - наша песня «My lucky day» с которой ребята представили свою страну на ЕВРОВИДЕНИИ @eurovision в Португалии, в Лиссабоне - прямое тому доказательство! И сегодня, я гость г-на Президента, и приехал в его родное село Садово на Праздник Клубники и вечером выйду на главную площадь гм спою для всех гостей праздника и гостеприимных жителей САДОВА свои лучшие песни в сопровождении своей группы «ТЕОДОР» (названной в честь великого молдавского Композитора и моего первого Композитора ПЁТРЕ ТЕОДОРОВИЧА). Жду с нетерпением встречи со всеми, и ещё раз хочу сказать, что это очень символично, что получил эту Награду в канун нашего российского праздника - ДНЯ РОССИИ, 12 июня, тем самым очередной показав, что-то Музыки и Искусства - НЕТ ГРАНИЦ, а ВМЕСТЕ- МЫ ТОЛЬКО ЕДИНЫ, НЕПОБЕДИМЫ! И пусть это запомнят все, кто думает и живет по другим принципам или без принципов вообще!☝️ #филиппкиркоров #президентдодон🇲🇩 #народныйартистмолдовы #doredos #myluckyday #eurovision2018 @eugeniuandrianov @marinadjundiet @sergiu_mita_doredos @dsergheev
Екатерина Андреева рассказала о сицилийском рынке: «Я люблю вихрастые ,непричёсанные рынки,там сразу видна душа народа. Крики,песни,зазывалы,веселье и вкуснотища.А если продавец устриц весь в наколках и с золотыми перстнями-ты на Сицилии,детка! Рядом с древним амфитеатром #syracuse такой же видавший виды рынок и стоит он на том же самом месте,что и 2000 лет назад.И значит ,вероятность того,что великий учёный Архимед покупал тут рыбу и устриц ооооочень велика. И потому их вкус показался особенным. Времена то поменялись,но вкус устриц остался,а значит мы ели как Архимед.Вот ещё бы умом таким разжиться,но этого товара на рынке не продают».
«За спиной - море синее, впереди- аки золото! Эх, нет Архипа Куинджи на этот пейзаж ....» — написала Любовь Толкалина. Алсу наслаждается красотой Роза Хутора, Юлия Высоцкая рассказала о погоде в Санкт-Петербурге, а Денис Клявер — в Москве: «Москва. 10 июня. +9. На дворе опять, уже ставшая традиционной, рубрика: «Ах, эти летние дожди или такое х...орошое лето!».
Лолита Милявская пополнила запасы варенья на зиму.
Стас и Юлия Костюшкины отмечают годовщину отношений: «Нашей любви сегодня 14 лет , ей еще не все можно , но бокальчик вина за ее здоровье , грех не опрокинуть . Говорят, что с годами все притупляется , но у меня к этой сладкой девочке , совсем другое чувство. Такое впечатление, что все началось совсем недавно , как-то всё по прежнему остро , мягко , нежно и пряно . Эх ! Да чё там долго писать !! Люблю я тебя!!!». А Юлия Барановская заинтриговала снимком с неизвестным мужчиной: «На свадьбе».
Фото: instagram