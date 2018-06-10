10 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Стас и Юлия Костюшкины отмечают годовщину отношений: «Нашей любви сегодня 14 лет , ей еще не все можно , но бокальчик вина за ее здоровье , грех не опрокинуть . Говорят, что с годами все притупляется , но у меня к этой сладкой девочке , совсем другое чувство. Такое впечатление, что все началось совсем недавно , как-то всё по прежнему остро , мягко , нежно и пряно . Эх ! Да чё там долго писать !! Люблю я тебя!!!». А Юлия Барановская заинтриговала снимком с неизвестным мужчиной: «На свадьбе».

Фото: instagram