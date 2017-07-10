10 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Надежда Бабкина похвасталась, чем радует ее любимый мужчина: «Женя испек очень диетический торт из черемуховой муки! Вкусняшка... Как приятно, когда ухаживают». Алла Довлатова с детьми лакомится кислородными коктейлями. Анфиса Чехова показала новую фотографию с моря: «Помнится раньше, выставляя такие фото, я получала столько негативных комментов от "не целующих детей в губы" мамаш. Но, я не намеренна останавливаться!»
Елена Летучая показала фото с любимым: пара отдыхает во Франции. Милла Йовович показала, как провела время с семьей в Версале:
Анна Седокова с дочками похвастались уловом. Супруга Олега Газманова — селфи без макияжа. Елена Ваенга продемонстрировала истинную себя: «Наконец то внутреннее отразилось внешне. Вадик, сенькью за фото».
Наталья Подольская и Владимир Пресняков продолжают делиться фотографиями из Испании. А Тутта Ларсен похвасталась мужем, с которым отдыхает в России: «Посейдон моей души».
Анита Цой поделилась фотографией с лошадкой и призналась, что много раз хотела перебраться в Питер. Певица Жасмин побывала в родном Дербенте и показала папу и бабушку.
Ляйсан Утяшева поздравила своих бабушку и дедушку с юбилеем: «Мои любимые, мудрые нэнэй и картатай идут так по жизни вместе уже 60 лет! Поздравляю вас! Крепкого здоровья и долгих лет жизни! Любим».
Иосиф Пригожин поделился серией забавных снимков из музея Чарли Чаплина:
А Сергей Лазарев парокомментировал слухи о завершении карьеры:
Фото: instagram.com