Время с семьей, путешествия, забавные фотографии — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Надежда Бабкина похвасталась, чем радует ее любимый мужчина: «Женя испек очень диетический торт из черемуховой муки! Вкусняшка... Как приятно, когда ухаживают». Алла Довлатова с детьми лакомится кислородными коктейлями. Анфиса Чехова показала новую фотографию с моря: «Помнится раньше, выставляя такие фото, я получала столько негативных комментов от "не целующих детей в губы" мамаш. Но, я не намеренна останавливаться!»

Елена Летучая показала фото с любимым: пара отдыхает во Франции. Милла Йовович показала, как провела время с семьей в Версале: