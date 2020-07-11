10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Известная телеведущая Аврора поделилась летним настроением: «Настроение пить коктейли на закате и танцевать до утра».
Алена Хмельницкая призналась в любви к ушедшей эпохе кино: «В черно-белом все умеренно, в черно-белом я уверена. Меня не было в этом кино, мне всего лишь приснилось оно».
Тина Канделаки и Алена Шишкова показали стильные образы с очками.
Бар Рафаэли, Сергей Лазарев и Ольга Зуева поделились очень летними снимками.
Алена Свиридова занялась строительством:
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Я б в строители пошла, пусть меня научат! На даче я играю в дом. Или в Робинзона Крузо. Он ведь сам себе всё мастерил:) И это ужасно интересно! Или придумываю идеи, которые мне помогают воплотить в жизнь:) Сварка по металлу пока мне не доступна, к сожалению:) В общем Самоделкин во мне не спит:) #сделайсам #аленасвиридова #алёнасвиридова #керчь
Николай Басков ушел в работу: «Работа над альбомом кипит».
Мария Кожевникова поделилась ситуацией из семейной жизни: «Когда сын передаривает цветы от мужа. Экономно!»
Сергею Безрукову тоже есть чем похвастаться:
Светлана Зейналова поздравила папу: «Папе моему сегодня.... 76! Не может быть — сама не верю».
Любовь Толкалина поздравила маму: «10 июля — святой день. Мамочка! Наша драгоценная и самая добрая на свете! Любимая!!! С днем рожденья!»
Екатерина Климова показала, как проводит время с мамой: «Время чая))) В нашей семье это традиция».
Ева Польна поделилась рецептом:
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Наша бабушка, самоотверженно неся «Вахту Любви», наварила с утра любимой внучке-спортсменке разных каш- на выбор☝️как в лучших домах ЛондОна. Привередливое чадо выбрало скороспелую модную разнозлаковую, а вот натуральную из цельного геркулеса, которую бабушка , не сдаваясь, варила час - отвергла напрочь. Но мать ( то есть я!)) не дала пропасть полезным веществам! И с радостью освоила продукт!)) Зёрна овса в таком виде напоминают перловку. А я как раз и обожаю эту крупу. И волшебно превращаю эту «заурядную кашу на любителя» в Перлотто! Я и тут не растерялась и сварганила Геркулотто😂☝️ настругала на сковородку несколько шампиньонов, обжарила, добавила готовый уже геркулес, немного оливкового масла с трюфелем - это мой любимый секретный ингредиент, любимые итальянские специи, потомила под крышкой минут пять и всё! И уже в тарелке последний штрих : крупно потерла твёрдого сыру a la parmesan! Мммм пальчики оближешь👌 Всем, кто как и я соскучился по «римским каникулам» , посвящается😘🦋 #посмотрикаквкусно#попробуйкаккрасиво#житьсовкусом#пропитание
Ольга Орлова наслаждается общением с «усыновленными» питомцами: «Пришла погостить к #луфиизмячково».
Катерина Шпица примерила тапочки йети.
Фото и видео: Instagram/@avrora_tv/@alxmel/@tina_kandelaki/@missalena.92/@barrefaeli/@_olyazueva/@lazarevsergey/@mkozhevnikova/@nikolaibaskov/@svetlanazey/@tolkalinaliuba/@klimovagram/@olgaorlova1311/@katerinashpitsa/@polnaeva_official/@alenasviridova/@s_bezrukov
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