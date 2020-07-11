10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Светлана Зейналова поздравила папу: «Папе моему сегодня.... 76! Не может быть — сама не верю».

Любовь Толкалина поздравила маму: «10 июля — святой день. Мамочка! Наша драгоценная и самая добрая на свете! Любимая!!! С днем рожденья!»

Екатерина Климова показала, как проводит время с мамой: «Время чая))) В нашей семье это традиция».

Ева Польна поделилась рецептом: