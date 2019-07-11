10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Саша Савельева представила в образе королевы: «Мой телефон сообщил, что хранилище заполнено... посмотрела, а у меня 26 тыс фото и несколько тыс видео. И прежде чем залить этот "архив" в компьютер, решила почистить телефон от 100500 фото, которые ну совсем никогда не пригодятся. И нашла такое количество офигенных картинок. Буду постепенно делиться ими с вами, такие крутые воспоминания».
Дима Билан выпустил задорный клип:
Влад Топалов в восторге от своей свадебной съемки для журнала: «Официально заявляю, что эта фотосессия — лучшая, что у меня были».
Надежда Мейхер-Грановская тоже примерила образ невесты: «Я и фата на моей голове, что-то несовместимое... Но для роли, чтобы чисто поржать, "це святе". "Ведь страсть, как люблю безобразия"».
Анна Хилькевич поделилась забавным селфи с коллегами: «Чикули на Форт Боярд собрались))) и спорят кто быстрей закадрит паспарту».
Ромео Бекхэм показал фото с сестрой в день ее рождения.
Владимир Пресняков опубликовал милое фото сына. Звезда сериала Универ Арарат Кещян показал забавное семейное фото: «Гиперконцентрация Кещянов на одном квадратном метре».
Альбина Джанабаева делится фотографиями и видеороликами с отдыха:
Дмитрий Дюжев продемонстрировал романтическое фото: «Счастье быть любимым и любить».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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