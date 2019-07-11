logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото из Instagram Саши Савельевой

О том, как звезды провели день семьи и верности — читайте в нашем дайджесте.

Саша Савельева представила в образе королевы: «Мой телефон сообщил, что хранилище заполнено... посмотрела, а у меня 26 тыс фото и несколько тыс видео. И прежде чем залить этот "архив" в компьютер, решила почистить телефон от 100500 фото, которые ну совсем никогда не пригодятся. И нашла такое количество офигенных картинок. Буду постепенно делиться ими с вами, такие крутые воспоминания».

Дима Билан выпустил задорный клип:

Влад Топалов в восторге от своей свадебной съемки для журнала: «Официально заявляю, что эта фотосессия — лучшая, что у меня были».

Надежда Мейхер-Грановская тоже примерила образ невесты: «Я и фата на моей голове, что-то несовместимое... Но для роли, чтобы чисто поржать, "це святе". "Ведь страсть, как люблю безобразия"».

Анна Хилькевич поделилась забавным селфи с коллегами: «Чикули на Форт Боярд собрались))) и спорят кто быстрей закадрит паспарту».

Ромео Бекхэм показал фото с сестрой в день ее рождения.

Владимир Пресняков опубликовал милое фото сына. Звезда сериала Универ Арарат Кещян показал забавное семейное фото: «Гиперконцентрация Кещянов на одном квадратном метре».

Альбина Джанабаева делится фотографиями и видеороликами с отдыха:

Дмитрий Дюжев продемонстрировал романтическое фото: «Счастье быть любимым и любить».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...