10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Влад Топалов в восторге от своей свадебной съемки для журнала: «Официально заявляю, что эта фотосессия — лучшая, что у меня были».

Надежда Мейхер-Грановская тоже примерила образ невесты: «Я и фата на моей голове, что-то несовместимое... Но для роли, чтобы чисто поржать, "це святе". "Ведь страсть, как люблю безобразия"».

Анна Хилькевич поделилась забавным селфи с коллегами: «Чикули на Форт Боярд собрались))) и спорят кто быстрей закадрит паспарту».

Ромео Бекхэм показал фото с сестрой в день ее рождения.

Владимир Пресняков опубликовал милое фото сына. Звезда сериала Универ Арарат Кещян показал забавное семейное фото: «Гиперконцентрация Кещянов на одном квадратном метре».

Альбина Джанабаева делится фотографиями и видеороликами с отдыха: