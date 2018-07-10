10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анастасия Стоцкая опубликовала фото подросших детей. Наталья Подольская показала, как проводит время ее сын: «Ужин у серьезных людей. Взрослым вход воспрещен. Вот и славненько».

Альбина Джанабаева, Инна Маликова и Светлана Бондарчук продемонстрировали фигуры в купальниках. Синди Кроуфорд похвасталась худобой: