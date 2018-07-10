10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Держи баланс,особенно ,когда ставишь высокие цели.Чем выше вверх ,тем сильнее ветер.Устойчивость,гибкость умение задерживать дыхание,сила мышц - всё это помогает брать своё ,держать своё крепко,не искушаться на чужое,потому что взяв чужое ,оно с тобой всё равно не удержится -заберут.Но отдавать придётся уже своё☝🏼Ибо есть 7 признаков идеального мира,к которому надо стремиться- информированность,естественность, трудолюбие,простота ,уверенность,спокойствие и богатство-на последнем оно месте,заметьте.Foto by @marianna_laemmli #хорошеенастроение #баланс #горы #круто #настроение #more #девочки #фотодня #девочкитакиедевочки #photo #photooftheday #снамиопасноноинтересно #зож #йога #я #healthy #energy #balance #breathtaking #healthylife #yogalove #yogagirl #здоровыйобразжизни #yogini #asana #yoga #mountains #mountain #up #kateproductionпредставляет
Фото: instagram