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10 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Инны Маликовой

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Ляйсан Утяшева поделилась редкой газетной вывеской: «Фото в шведской газете, мне 10 лет».

Анита Цой и Ирина Павлиашвили объявили о пополнении в семьях.

Анастасия Стоцкая опубликовала фото подросших детей. Наталья Подольская показала, как проводит время ее сын: «Ужин у серьезных людей. Взрослым вход воспрещен. Вот и славненько».

Альбина Джанабаева, Инна Маликова и Светлана Бондарчук продемонстрировали фигуры в купальниках. Синди Кроуфорд похвасталась худобой:

Татьяна Навка и Наталья Чистякова-Ионова показали гибкость. «Не ждите ответы от кого-то, ищите их в себе», — написала последняя и пожелала всем спокойной ночи.

Екатерина Андреева поделилась опытом.

Держи баланс,особенно ,когда ставишь высокие цели.Чем выше вверх ,тем сильнее ветер.Устойчивость,гибкость умение задерживать дыхание,сила мышц - всё это помогает брать своё ,держать своё крепко,не искушаться на чужое,потому что взяв чужое ,оно с тобой всё равно не удержится -заберут.Но отдавать придётся уже своё☝🏼Ибо есть 7 признаков идеального мира,к которому надо стремиться- информированность,естественность, трудолюбие,простота ,уверенность,спокойствие и богатство-на последнем оно месте,заметьте.Foto by @marianna_laemmli #хорошеенастроение #баланс #горы #круто #настроение #more #девочки #фотодня #девочкитакиедевочки #photo #photooftheday #снамиопасноноинтересно #зож #йога #я #healthy #energy #balance #breathtaking #healthylife #yogalove #yogagirl #здоровыйобразжизни #yogini #asana #yoga #mountains #mountain #up #kateproductionпредставляет

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Фото: instagram

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