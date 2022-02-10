10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ orbakaite_k
Кристина Орбакайте опубликовала фото с дочерью с Бродвея. Они посмотрели мюзикл о творчестве любимого исполнителя Майкла Джексона.
Фото с детьми в этот день также опубликовали Максим и Мерьем Узерли. Мерьем выложила серию милых снимков дочки, под которыми поздравила ее с днем рождения. Девочке исполнилось 8 лет.
Анастасия Решетова выложила селфи с красивым нюдовым макияжем, а Виктория Лопырева поделилась с подписчиками, что постоянно ездит на разных машинах и пробует новое.
Алана Мамаева отдыхает со своим первым мужем Александром Липовым. Спортсмен поделился с подписчиками видео, на котором в обнимку прогуливается с экс-супругой.
Модель Оксана Воеводина выложила фото, на котором позирует в шикарном образе. Девушка приехала в Лондон в качестве туриста и активно изучает его окрестности. «Лондон не перестает меня восхищать своей красотой. Мои друзья говорят, что я в любом городе найду нечто прекрасное и что-то красивое. И это правда так. Я люблю гулять по городам и любоваться архитектурой. А в Лондоне просто изобилие красивой архитектуры, особенно в центре», — подписала свою публикацию Оксана.
Красотка Мария Горбань станцевала в купальнике под палящим солнцем. Сейчас она проводит отпуск в кругу самых близких на Шри-Ланке.
Екатерина Шпица поздравила сестру с днем рождения теплыми словами и старыми семейными фотографиями. Девушка написала: «Дорогая сестра!!! У тебя сегодня день рождения! Ты стала взрослой девочкой. Тебе сегодня 50! Невозможно в это поверить, глядя на тебя! Ты энергичная и юморная, и я тебе желаю и дальше удивлять всех чудесами внешнего и энергетического несоответствия возрасту. Пусть сбудутся твои самые сокровенные мечты! А мы всегда рядом! Жду на дискач».
Елена Воробей поделилась с фанатами, из чего состоял ее сегодняшний завтрак. «Сегодня отель меня просто «убил» своим завтраком! Да, это была пытка экзотическими фруктами, икрой трех видов, мясо-рыбно-сырными нарезками и десертиками. Но я не сдалась, выдержала эту гастрономическую атаку. Чутка хлебнула кофейку, съела омлетик, не дала пропасть кг свежайшего сочного манго», — в шуточной форме рассказала артистка.
Алена Водонаева прилетела в Африку и рассказала, почему согласилась на съемки в шоу: «В Африку я прилетела за несколько дней до начала шоу. Чтобы съездить на сафари, отдохнуть и восстановится после перелетов, т. к. я не знала, чем они для меня обернутся. Самолета было три. В одну сторону (об обратных самолетах я стараюсь пока не думать, чтобы не сойти с ума). Как вы помните, после инсультов я путешествовала исключительно на поезде. Но это Африка. И тут без вариантов. Когда мне предложили участие в шоу, мой первый вопрос был — сколько у меня есть времени подумать. Мне дали три недели. И все три недели я думала о самолетах и перелетах. Это самое сложное испытание для меня. Меня не пугало участие. Я адреналинщик, я обожаю приключения, новые дороги, сложности и задачи, которые надо решить. Я умею выигрывать и проигрывать. Люблю выходить из зоны комфорта, искать свой предел, менять картинку и проживать разные жизни».
Певица Максим показала поклонникам милый снимок, на котором они с дочкой рассматривают новенький синтезатор. Видимо, Максим с детства приобщает детей к музыке. Певица подписала фото: «С обновкой нас».
Фото и видео: Instagram