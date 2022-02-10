10 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елена Воробей поделилась с фанатами, из чего состоял ее сегодняшний завтрак. «Сегодня отель меня просто «убил» своим завтраком! Да, это была пытка экзотическими фруктами, икрой трех видов, мясо-рыбно-сырными нарезками и десертиками. Но я не сдалась, выдержала эту гастрономическую атаку. Чутка хлебнула кофейку, съела омлетик, не дала пропасть кг свежайшего сочного манго», — в шуточной форме рассказала артистка.

Алена Водонаева прилетела в Африку и рассказала, почему согласилась на съемки в шоу: «В Африку я прилетела за несколько дней до начала шоу. Чтобы съездить на сафари, отдохнуть и восстановится после перелетов, т. к. я не знала, чем они для меня обернутся. Самолета было три. В одну сторону (об обратных самолетах я стараюсь пока не думать, чтобы не сойти с ума). Как вы помните, после инсультов я путешествовала исключительно на поезде. Но это Африка. И тут без вариантов. Когда мне предложили участие в шоу, мой первый вопрос был — сколько у меня есть времени подумать. Мне дали три недели. И все три недели я думала о самолетах и перелетах. Это самое сложное испытание для меня. Меня не пугало участие. Я адреналинщик, я обожаю приключения, новые дороги, сложности и задачи, которые надо решить. Я умею выигрывать и проигрывать. Люблю выходить из зоны комфорта, искать свой предел, менять картинку и проживать разные жизни».