10 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Лена Темникова показала фото с Полиной Гагариной: «Все началось в 2003. Кто смотрел "Фабрику звезд 2"?»
Дмитрий Исхаков гордится тем, что стал новым отцом ее сына: «Друзья, вот этот чувачок, получил сегодня очередной разряд по плаванию (вольный стиль)! Давайте дружно его поздравим».
Максим Матвеев показал, как он выглядел в детстве: «В детстве мне хотелось быть... много кем...мама говорила, что я хотел быть мусорщиком, так как приносил после каждой прогулки полные карманы всякой всячины, найденной на улицах, хотел быть моряком, Хон Гиль Доном-это герой одноименного фильма, корейский Робин Гуд, который мог прыгать через деревья и сражаться с ниндзя, командиром десантников, дедушка хотел, чтобы я был врачом... в последствии, дело, которое я для себя выбрал , дало мне возможность почувствовать каждую из этих профессий...(Хон Гиль Доном ощущаю себя и поныне)».
Анастасия Костенко поздравила дочь: «Год и Пять Месяцев. Честно? Не верится. Не верится, что время несется и теперь понятно, зачем каждый месяц отмечают у маленьких детей. Хоть один день из 30 можно остановиться и подвести итоги. Я смотрю на Милашу и не могу надышаться. Такая крошечная, но скоро станет старшей сестричкой. Не перестаю удивляться ее изменениям, девичьим инстинктам и так забавно наблюдать, как доченька качает детскую коляску и напевает кукле колыбельную. Обожаю в ней музыкальный слух, ее тонкое умение искусно различать лирическую мелодию и демонстрировать сентиментальные нотки в своем голосе (есть в кого, мой дедушка — Владимир Александрович Костенко и бабушка — Людмила Михайловна). Скорее бы она снова их увидела. Хочется запечатлеть каждый момент и чувствую, скоро Милаша вытеснит меня из моей ленты».
Джорджина Родригес наслаждается погожими деньками в компании детей Криштиану Роналду. А он — показал нежное фото с ними.
Дочь Любови Толкалиной решила вернуться в Москву: «Боюсь, что я ошиблась. Не люблю признавать, что была не права, как все люди, наверное... Я ехала в Санкт-Петербург за вдохновением, невероятной атмосферой, знакомствами с умными и творческими людьми, и все это я получила, конечно.... Но... Почему же, вместо пладотворной работы и саморазвития я упала в апатию? И ещё своего любимого человека в это втянула... Как только наступили холода, я скатилась вниз по многим показателям. Санкт-Петербург-невероятный город, но он принимает не всех, к сожалению... хотя мне казалось... что.... у меня получилось понравиться этому городу. Боюсь, что после Нового Года я вернусь в Москву. Там, все же, мне легче дышится».
Ольга Кабо встретилась с подругой в СПА: «Будучи в Саратовской области с гастролями, задержалась в Саратове, зная, что в этом городе меня ждут любимые люди».
Анастасия Волочкова показала, в каком стиле ходит по салонам красоты.
Мария Шумакова отправилась на фитнес: «Под вечер нашла сил для счастья!... с лучшим тренером».
Наталья Рудова выбрала новогоднее платье: «Здесь могла бы быть реклама шоурума... но нет! Я просто хвастаюсь платьем на Новый год!!! Не удержалась не показать вам эту красоту!!!»
Виктория Лопырева похвасталась фотографией из Парижа.
Анастасия Решетова тоже показала снимок с Эйфелевой башней: «Пожалуй, это было самое идеальное 1 января. А в этом году романтические поездочки не планируются. Будет так - речь президента, возможно елка, оливье, мы и Тимурыч)) А на утро мне достанется гора немытой посуды».
Фото и видео: instagram
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