10 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Лена Темникова показала фото с Полиной Гагариной: «Все началось в 2003. Кто смотрел "Фабрику звезд 2"?»

Дмитрий Исхаков гордится тем, что стал новым отцом ее сына: «Друзья, вот этот чувачок, получил сегодня очередной разряд по плаванию (вольный стиль)! Давайте дружно его поздравим».

Максим Матвеев показал, как он выглядел в детстве: «В детстве мне хотелось быть... много кем...мама говорила, что я хотел быть мусорщиком, так как приносил после каждой прогулки полные карманы всякой всячины, найденной на улицах, хотел быть моряком, Хон Гиль Доном-это герой одноименного фильма, корейский Робин Гуд, который мог прыгать через деревья и сражаться с ниндзя, командиром десантников, дедушка хотел, чтобы я был врачом... в последствии, дело, которое я для себя выбрал , дало мне возможность почувствовать каждую из этих профессий...(Хон Гиль Доном ощущаю себя и поныне)».

Анастасия Костенко поздравила дочь: «Год и Пять Месяцев. Честно? Не верится. Не верится, что время несется и теперь понятно, зачем каждый месяц отмечают у маленьких детей. Хоть один день из 30 можно остановиться и подвести итоги. Я смотрю на Милашу и не могу надышаться. Такая крошечная, но скоро станет старшей сестричкой. Не перестаю удивляться ее изменениям, девичьим инстинктам и так забавно наблюдать, как доченька качает детскую коляску и напевает кукле колыбельную. Обожаю в ней музыкальный слух, ее тонкое умение искусно различать лирическую мелодию и демонстрировать сентиментальные нотки в своем голосе (есть в кого, мой дедушка — Владимир Александрович Костенко и бабушка — Людмила Михайловна). Скорее бы она снова их увидела. Хочется запечатлеть каждый момент и чувствую, скоро Милаша вытеснит меня из моей ленты».