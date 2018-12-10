10 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Андреева показала традиционное видео из кабинета косметолога: «Смотреть всем заинтересованным лицам!☝🏼Чтоб тургор кожи был хорошим, его надо изрядно поразминать. Массаж лица - очень важная составляющая поддержки красоты и здоровья, я делаю такую процедуру раз в неделю. Мои спутницы по Инсте спрашивают о моих секретиках красоты. Вот ещё один - массаж от #annesemoninparis. И хотя сейчас в Париж поедет только экстремал, можно не беспокоиться - этот paris давно уже приехал к нам в Москву, все для нас, любимых! А обо всем интересном, эффективном и действительно работающем -я рассказываю моим спутникам по Инсте».
Дмитрий Дибров заинтриговал фолловеров новым интервью: «Съемка в ресторане Кости Дзю «Лодка», что в Лотте Плаза. В этом интервью я доказываю, что главный секрет семейного счастья — секс. Не пропустите».
Лариса Гузеева восхищается Анастасией Волочковой.
Сыну Стаса и Юлии Костюшкиных Мирону исполнилось три года. Дочери Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко исполнилось пять месяцев, в честь чего футболист поделился нежным фото с малышкой Миланой. Евгений Папунаишвили и его дочка София отмечают день рождения: «Тебе на этом фото несколько дней❤️Сегодня тебе исполняется 1 год, а мне 37. Чудо, что мы с тобой родились в один день. 11 декабря год назад ты сделала меня самым счастливым человеком на свете! Каждый день, каждую минуту я думаю о том, чтобы ты была счастлива! Люблю тебя бесконечно🙏 И спасибо @lasabrin за тебя🙏 А моей маме и папе за меня🙏 С нашим с тобой днём, доченька! С Днём Рождения нас».
Юлия Высоцкая показала забавное фото с домашней лапшой, а Ирина Пегова похвасталась собственноручно приготовленными блинами.
«А не поесть ли на ночь?» – интересуется Максим Галкин под новым видео из своей кухни.
Пользователи Сети не узнали Таисию Повалий на фото в блоге Николая Баскова.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: instagram