10 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатерина Андреева показала традиционное видео из кабинета косметолога: «Смотреть всем заинтересованным лицам!☝🏼Чтоб тургор кожи был хорошим, его надо изрядно поразминать. Массаж лица - очень важная составляющая поддержки красоты и здоровья, я делаю такую процедуру раз в неделю. Мои спутницы по Инсте спрашивают о моих секретиках красоты. Вот ещё один - массаж от #annesemoninparis. И хотя сейчас в Париж поедет только экстремал, можно не беспокоиться - этот paris давно уже приехал к нам в Москву, все для нас, любимых! А обо всем интересном, эффективном и действительно работающем -я рассказываю моим спутникам по Инсте».

Дмитрий Дибров заинтриговал фолловеров новым интервью: «Съемка в ресторане Кости Дзю «Лодка», что в Лотте Плаза. В этом интервью я доказываю, что главный секрет семейного счастья — секс. Не пропустите».

Лариса Гузеева восхищается Анастасией Волочковой.