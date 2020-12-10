10 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/bortich/
Саша Бортич показала подписчикам позитивное фото с вечерней прогулки с питомцем. «Собачий вестник. Время сапожек», — подписала она фото.
Накануне Яна Рудковская показывала в блоге одного из своих питомцев — пушистого милашку шпица Панчо. А сегодня она сфотографировалась со своим огромным псом Греем, назвав его своим защитником.
Влад Топалов опубликовал милое видео с 2-летним сыном Мишей. Малыш пришел в театр на выступления мамы и папы.
Анастасия Волочкова провела уютный домашний вечер в компании Прохора Шаляпина, а поклонникам показала фото с всегда позитивно настроенным певцом-телеведущим.
Супруг Яны Рудковской Евгений Плющенко поделился с поклонниками теплым домашним фото с 7-летним сыном Сашей.
Николай Басков поздравил с днем рождения певицу Таисию Повалий, с которой ранее записал несколько песен. «Таечка, с днем рождения! Яркие хиты, тёплые воспоминания, наши поездки и посиделки - с тобой столько всего светлого связано! Я желаю тебе любви, успеха, радости, добра! Здоровья тебе и твоим близким! Будь абсолютно счастлива!», — подписал он фото с именинницей.
Красавица Равшана Куркова устроила танцы в сверкающем платье.
Кристина Орбакайте рассказала про новогодние планы. «Новый 2021 год мы будем встречать моей новой, заводной песней “Новый год, Come on!”. Но премьеру я устрою раньше, сейчас готовим на нее видеоклип», — написала она ярдом с фото, на котором предстала в «серебряном» платье.
Елена Темникова показала домашнюю фотосессию со своей шикарной кошкой.
Дмитрий Шепелев в видео показал свое мгновенное перемещение с Мальдив в Москву. «Все слышали про джетлаг. Но не все знают, что на самом деле имеет значение, летишь ты "по солнцу»" или против. Солнце идет с востока на запад. И, если лететь в том же направлении, например, из России в Америку, проблем со сном не возникнет и перестроиться на местное время будет легко.
Другое дело наоборот — лететь с запада на восток, скажем, из России в Японию, т.е. против движения солнца. В таком случае бессонница гарантирована! И чем больше часовая разница, тем жестче.
Я в Москве. Встаю в 6 утра и чувствую себя прекрасно», — рассказал он подписчикам.
Ольга Кабо поделилась впечатлениями от гастролей в Грозном и показала фото с коллегами и виды красивой столицы Чечни.
Настя Ивлеева предстала в образе рыжеволосой Снегурочки и спросила совета у поклонников: «Ай хэв вопрос! Если вы встречаете НГ дома, вы наряжаетесь?! Ну там, платья, костюм, блестки и т.д.? 20-й год я встречала в толстовке и джинсах, а в этот душа прям хочет нарядов царских, но встречаю НГ я по-прежнему дома, с семьей! И вот что делать?! Если все будут на спокойном домашнем, а я в красном бальном платье, то норм?! Короче, как быть?», — задалась она вопросами в Instagram.
Наталья Подольская опубликовала фото со своим доктором Ольгой Хренниковой и поблагодарила ее за ведение своих обеих беременностей.
Фото и видео: Instagram Натальи Подольской, Насти Ивлеевой, Ольги Кабо, Дмитрия Шепелева, Елены Темниковой, Кристины Орбакайте, Равшаны Курковой, Николая Баскова, Евгения Плющенко, Анастасии Волочковой, Влада Топалова, Яны Рудковской, Саши Бортич
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