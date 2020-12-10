10 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дмитрий Шепелев в видео показал свое мгновенное перемещение с Мальдив в Москву. «Все слышали про джетлаг. Но не все знают, что на самом деле имеет значение, летишь ты "по солнцу»" или против. Солнце идет с востока на запад. И, если лететь в том же направлении, например, из России в Америку, проблем со сном не возникнет и перестроиться на местное время будет легко.

Другое дело наоборот — лететь с запада на восток, скажем, из России в Японию, т.е. против движения солнца. В таком случае бессонница гарантирована! И чем больше часовая разница, тем жестче.

Я в Москве. Встаю в 6 утра и чувствую себя прекрасно», — рассказал он подписчикам.