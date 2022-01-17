10 богатейших людей мира, которые стали вдвое богаче за пандемию
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Фото: Britta Pedersen/dpa
К такому выводу пришла некоммерческая организация Oxfam, занимающаяся решением проблем бедности и неравенства в разных странах. Специалисты подсчитали, что общее состояние 10 лидеров списка богатейших людей мира выросло с весны 2020 года с 700 миллиардов долларов до 1,5 триллиона.
Этот скачок наиболее значительный за последние 14 лет — даже во время мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах изменения не были так заметны. По мнению портала, такое положение дел вызывает опасение из-за усиления социального неравенства в мире. Организация называет сложившуюся ситуацию «экономическим насилием». По подсчетам Oxfam, неравенство ежедневно приводит к гибели 21 тысячи человек — из-за ограниченного доступа к здравоохранению, голода и гендерного насилия.
Самым богатым в мире на данный момент является основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск. На втором месте в рейтинге Джефф Безос, создатель Amazon, на третьем — Бернар Арно, владелец холдинга LVMH. В десятку миллиардеров также входят Билл Гейтс, основатель Microsoft, Марк Цукерберг (Facebook), Сергей Брин и Ларри Пейдж (Google), владелец баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс» и генеральный директор Microsoft Стив Балмер, инвесторы Уоррен Баффетт и Ларри Эллисон.
Фото: GlobalLookPress