10 богатейших людей мира, которые стали вдвое богаче за пандемию

Этот скачок наиболее значительный за последние 14 лет — даже во время мирового финансового кризиса в 2008-2009 годах изменения не были так заметны. По мнению портала, такое положение дел вызывает опасение из-за усиления социального неравенства в мире. Организация называет сложившуюся ситуацию «экономическим насилием». По подсчетам Oxfam, неравенство ежедневно приводит к гибели 21 тысячи человек — из-за ограниченного доступа к здравоохранению, голода и гендерного насилия.

Самым богатым в мире на данный момент является основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск. На втором месте в рейтинге Джефф Безос, создатель Amazon, на третьем — Бернар Арно, владелец холдинга LVMH. В десятку миллиардеров также входят Билл Гейтс, основатель Microsoft, Марк Цукерберг (Facebook), Сергей Брин и Ларри Пейдж (Google), владелец баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Клипперс» и генеральный директор Microsoft Стив Балмер, инвесторы Уоррен Баффетт и Ларри Эллисон.