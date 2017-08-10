10 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Максим Фадеев романтично поздравил жену с днем рождения, а Алика Смехова — папу. Валерия, Иосиф Пригожин и его дочь вместе путешествуют. Татьяна Навка показала бесконечные ноги и прокатилась на гоночном автомобиле. Мария Порошина поделилась солнечной фотографией.
Анастасия Стоцкая показала свою пухленькую малышку. Юлия Проскурякова — поделилась милым видео.
Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)
Сергей Лазарев нашел в архивах фото, на котором ему 13 лет. Виктория Лопырева, ставшая недавно невестой Николая Баскова, вновь похвасталась идеальной фигурой. Певица МакSим поделилась радостью — ее песня вошла в программу музыкальных школ (пошутила она или всерьез — доподлинно неизвестно).
Анна Хилькевич отрастила волосы и покрасилась. Анфиса Чехова рассказала о своем похудении:
Продолжаю #анфисиныпохуделки. В теле я была всегда! В 16-ть лет, гуляя с подружками на Новом Арбате, мы, ради прикола, встали на уличные весы, и я обнаружила цифру 72. Тогда как мои подружки весили по 45-50 кг. С этого момента начались мои истязания над собой! На каких только диетах я не сидела! Ела один только рис, пила только яблочный сок, овощная диета, белковая, не ела после 6-ти, раздельное питание (кстати, оно было наиболее эффективным). Я даже кодировалась от еды😱 Помню, гипнотезёр загробным голосом внушал нам: "Картошка, хлеб и сахар-враги желудку" Кстати, картошку я, реально, много лет после этого не ела😂🙈 В 21 год я выпила несколько курсов тайских таблеток, похудев за 2 месяца на 25 кг, но полностью сбила свою вегетатику. С тех пор мучалась головокружением, обмороками и паническими атаками! И вес вернулся! И не один, а с новыми дружочками-килограммами. А вместе с ними пришла Буйлемия! Полтора года на строгой диете дали о себе знать! Как только я срывалась, принималась запихивать в себя всё самое вредное, до тошноты, не могла остановиться. Ненавидела свою слабовольность и свое тело! Я много еще таблеток перепила в юности! И все они имеют лишь временный эффект. Вес всегда возвращался. Моя бесполезная борьба с весом, продолжалась лет до 27-ми. С каждой новой диетой, насилуя и ограничивая себя, я становилась злее и несчастней! В 28 лет я приняла решение больше никогда не сидеть на диетах! Я решила пойти другим путём и полюбить себя такой, какая я есть😍 Продолжение следует😉 Следите за #анфисиныпохуделки
Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)
Андрей Малахов намекнул на свой новый канал цифрой на майке. Ольга Кабо показала, как готовится к роли. Филипп отработал юбилейный концерт:
Вчера , в Сочи , в зале "Фестивальный",у меня оказывается состоялся 130 концерт, начиная , с 1990 года...... А ведь казалось недавно совсем мы отмечали наш маленький юбилей ,мой 100-й концерт в этом легендарном концертном зале на берегу Чёрного Моря! И это оказывается РЕКОРД!! Спасибо Сочи! Спасибо "Фестивальный" и лично, огромное спасибо директору зала "Фестивальный"- Евгению Ивановичу Паснюку , который все эти годы неизменно ,преданно и профессионально руководит этой, одной из главных концертных площадок страны, за эти почти 30 лет моих аншлагов в этом зале, и будем считать , что это только начало, ведь жизнь в 50 лет только начинается.....😜 Мы начинаем КВН..))), ля ля ля, ля ля ля))😜🙏😂🙌🌹🔥🎤🎼🎭👑
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Нюша показала сексуальный танец:
Немного танца под дождём )))💦💦💦⛈ @amillafushi #nyusha #нюша
Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha)
Ксения Собчак почтила память отца:
А ведь в свои 80 он мог бы ещё жить, гулять по набережным Невы, ходить в Филармонию. Он мог бы ещё послужить стране. И, возможно, если бы он не умер, что-то в её истории могло бы пойти немного иначе. "Того, кого мне так не хватает, я помню каждый день, когда уже нет такой точки на Земле, куда можно было бы к нему поехать. Почему так часто сеть событий и обязательств становится важнее любви? Почему осознавать и страдать человек начинает только о невозвратном? Я не знаю ответа, но я стараюсь внимательно прислушиваться к голосам тех, кто жив, кто рядом и кто нуждается в моей любви. Я очень стараюсь. И тот папин портрет каждый день напоминает мне о главном изъяне человеческой сущности - неумение в настоящем ценить по-настоящему ценное".
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
Фото: instagram.com