Новый цвет волос Анны Хилькевич, намеки Андрея Малахова, трогательные моменты с детьми: о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Максим Фадеев романтично поздравил жену с днем рождения, а Алика Смехова — папу. Валерия, Иосиф Пригожин и его дочь вместе путешествуют. Татьяна Навка показала бесконечные ноги и прокатилась на гоночном автомобиле. Мария Порошина поделилась солнечной фотографией. Анастасия Стоцкая показала свою пухленькую малышку. Юлия Проскурякова — поделилась милым видео.

Счастье❤️❤️ Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Авг 10 2017 в 3:20 PDT

Сергей Лазарев нашел в архивах фото, на котором ему 13 лет. Виктория Лопырева, ставшая недавно невестой Николая Баскова, вновь похвасталась идеальной фигурой. Певица МакSим поделилась радостью — ее песня вошла в программу музыкальных школ (пошутила она или всерьез — доподлинно неизвестно). Анна Хилькевич отрастила волосы и покрасилась. Анфиса Чехова рассказала о своем похудении:

Андрей Малахов намекнул на свой новый канал цифрой на майке. Ольга Кабо показала, как готовится к роли. Филипп отработал юбилейный концерт:

Нюша показала сексуальный танец:

Немного танца под дождём )))💦💦💦⛈ @amillafushi #nyusha #нюша Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Авг 10 2017 в 6:49 PDT

Ксения Собчак почтила память отца: