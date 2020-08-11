10 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сделавшая необычную прическу с косичками Анна Хилькевич экспериментирует с фильтрами и рассуждает о сне: «Сколько вы спите? Во сколько ложитесь? А вы знаете ли вы какое влияние оказывает качественный сон на нашу жизнь? Под словом "качественный" я подразумеваю сон, который начинается в 22 и заканчивается в 5.30-7 утра)) наверняка многие знают что гормон мелатонин вырабатывается в нашей шишковидной железе именно в период с 22 до 2 часов ночи. Ведь сон — основа всей основной жизнедеятельности. Он влияет на наше эмоциональное, физическое и психическое здоровье! Недостаток сна оказывает плохое воздействие на префронтальную кору головного мозга, что влечет за собой плохую концентрацию, снижение эффективности и реакций, отсутсвие стрессоустойчивости и эмоционального контроля. И что немаловажно, недостаток сна способствует ожирению((( Но если вы выспитесь — то настроение приподнятое, кожа идеальная, нервы крепкие, состояние ресурсное, голова ясная, а для этого нужно всего лишь ложиться почти сразу после захода солнца))) Ниже приведу несколько рекомендаций для правильного сна и быстрого засыпания: - Ранее время отхода ко сну; - Желательно чтобы у вас выстроился режим, то есть стараться ложиться примерно в одно и то же время. Хотя бы 4 раза в неделю; - Не наедаться на ночь и не ложиться на очень голодный желудок; - Не пить Алкоголь и не курить хотя бы за час до сна; - Не употреблять продукты и напитки, содержащие кофеин во второй половине дня; - Избегать голубых экранов за час до сна (если не можете без телефона перед сном, включите хотя бы функцию Желтого экрана); - Дневной сон не должен быть более 45 мин; - Засыпать нужно в темной и проветриваемой комнате; - С температурой в 18-22 градуса; - Не стоит заниматься спортом менее чем за 2 час до сна; - Секс- лучшее снотворное. Так что, давайте вместе сегодня ляжем пораньше, чтобы завтра день задался».

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