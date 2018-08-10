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10 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Асмус

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Кристина Асмус показала фото мужа с дочерью. Ирина Дубцова намекнула на новый роман: «Настроение ❤️».

Юсиф Эйвазов показал нежное фото с женой. Ксения Собчак поделилась старой фотографией с отцом и милой фотографией с сыном: «Тот короткий миг в жизни,когда между мамой и красивой девочкой твой сын выбирает маму)))))».

Павел Воля и Ляйсан Утяшева померялись длиной ног. Сестры Михалковы показали совместное фото. Алика Смехова поздравила папу:

Валдис Пельш похвастался добычей: «Почему с каждым годом тунцы становятся всё больше? (см.пост от 9 авг. 2017) Просто годы летят и зрение уже не то».

Хайди Клум поделилась счастьем: «Дольче вита», — подписала она кадр. Синди Кроуфорд показала старую фотографию:

Film by @ArthurElgort, made its way to 🇨🇦. Photos on display at @IzzyGallery. #FBF

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Наталья Подольская стала Бетмэном: «Короче, мамы всех бэтмэнов меня поймут... заказала тут костюмчик... пришел. Бэтмэн . С ушками ослика правда, но думаю Тёма будет счастлив. Единственное сам костюм пока припрячу . Он из такой ткани , что спаримся . А снять не согласится же!»

«Похоже, детство в попе поселилось навсегда», — написал Алексей Ягудин.

Фото и видео: instagram

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