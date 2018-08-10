10 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская стала Бетмэном: «Короче, мамы всех бэтмэнов меня поймут... заказала тут костюмчик... пришел. Бэтмэн . С ушками ослика правда, но думаю Тёма будет счастлив. Единственное сам костюм пока припрячу . Он из такой ткани , что спаримся . А снять не согласится же!»

«Похоже, детство в попе поселилось навсегда», — написал Алексей Ягудин.