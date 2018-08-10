10 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Кристина Асмус показала фото мужа с дочерью. Ирина Дубцова намекнула на новый роман: «Настроение ❤️».
Юсиф Эйвазов показал нежное фото с женой. Ксения Собчак поделилась старой фотографией с отцом и милой фотографией с сыном: «Тот короткий миг в жизни,когда между мамой и красивой девочкой твой сын выбирает маму)))))».
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Наталья Подольская стала Бетмэном: «Короче, мамы всех бэтмэнов меня поймут... заказала тут костюмчик... пришел. Бэтмэн . С ушками ослика правда, но думаю Тёма будет счастлив. Единственное сам костюм пока припрячу . Он из такой ткани , что спаримся . А снять не согласится же!»
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Фото и видео: instagram