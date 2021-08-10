10 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наталья Подольская показала фото с отдыха у бассейна и поиронизировала над собой:

«Когда я удлиняла ногу , чуть поехала плитка … только не подумайте , что она поехала от движения воды ногой»

Наталья Рудова поделилась кадром из самолета по дороге из отпуска домой.

Ирина Пегова уютно отдыхает на берегу Оки, а Лиана Шульгина проводит время роскошнее, и обедает с видом на Кафедральный собор в Милане.