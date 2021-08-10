10 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Агата Муцениеце не стесняется выкладывать неудачные кадры – с подписью «ожидание-реальность».
Саша Бортич поделилась трогательной и нежной фото со своим спящим сыном Сашей.
Алсу поздравила сына с днем рождения и выложила редкое совместное фото с ним.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @alsou_a
Яна Рудковская опубликовала умопомрачительный танец с мужем, Евгением Плющенко, под песню Николая Баскова.
Анастасия Решетова опубликовала селфи с отдыха и попросила настроить ее на мысли о возвращении домой.
Катерина Шпица публикует кадры из своего путешествия по Абхазии. Стеша Маликова поделилась уютным семейным снимком – со своим братиком Марком и мамой.
Наталья Подольская показала фото с отдыха у бассейна и поиронизировала над собой:
«Когда я удлиняла ногу , чуть поехала плитка … только не подумайте , что она поехала от движения воды ногой»
Наталья Рудова поделилась кадром из самолета по дороге из отпуска домой.
Ирина Пегова уютно отдыхает на берегу Оки, а Лиана Шульгина проводит время роскошнее, и обедает с видом на Кафедральный собор в Милане.
Фото: Instagram Лианы Шульгиной, Ирины Пеговой, Стеши Маликовой, Натальи Рудовой, Натальи Подольской, Яны Рудковской, Агаты Муцениеце, Алсу, Саши Бортич, Анастасии Решетовой
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