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10 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анны Хилькевич

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Хилькевич рассказала о своих чувствах в условиях самоизоляции: «Вот я сижу в заточении уже 3 недели. Продукты нам привозят курьерские службы, мы никуда (от слова вообще) дальше нашего участка не выходим. Относимся к ситуации по взрослому и спокойно. Но так было не всегда) Какое-то время назад меня так эмоционально накрыло. Мне было так плохо, что я максимально закрылась от нескончаемого потока одинаковой информации о пандемии и прочей жести. Я просто попросила своих не обсуждать при мне эту тему, прекратила читать новости в сети, ну, а ТВ мы, в принципе, давно не смотрим. Но удивительно то, что и без телевизора этот поток негатива вливается на ура, как?!)) В общем, я закрылась)) И дня за 3-4 обрела снова гармонию и ощущение счастья (и это несмотря на "новые обстоятельства"). И вот живу я в своем небольшом пурпурном мирке с ощущением, что совсем скоро все станет как прежде... наивно предполагая, что раз мы (я и мои близкие) никуда не выходим, понимая ответственность ситуации, то и остальные тоже! Но сегодня я посмотрела какие изменения случились, пока я отсутствовала... и черт возьми! Если все мирно сидят по своим домам и ждут когда рост прекратится.... то тогда почему число инфицированных становится все больше?!?! Расскажите?! Кто из вас находится дома и изолировался от друзей, коллег и тд?! Кто продолжает работать?! Кто гуляет по гостям?!»

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Фото и видео: Instagram

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