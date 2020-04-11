10 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Анна Хилькевич рассказала о своих чувствах в условиях самоизоляции: «Вот я сижу в заточении уже 3 недели. Продукты нам привозят курьерские службы, мы никуда (от слова вообще) дальше нашего участка не выходим. Относимся к ситуации по взрослому и спокойно. Но так было не всегда) Какое-то время назад меня так эмоционально накрыло. Мне было так плохо, что я максимально закрылась от нескончаемого потока одинаковой информации о пандемии и прочей жести. Я просто попросила своих не обсуждать при мне эту тему, прекратила читать новости в сети, ну, а ТВ мы, в принципе, давно не смотрим. Но удивительно то, что и без телевизора этот поток негатива вливается на ура, как?!)) В общем, я закрылась)) И дня за 3-4 обрела снова гармонию и ощущение счастья (и это несмотря на "новые обстоятельства"). И вот живу я в своем небольшом пурпурном мирке с ощущением, что совсем скоро все станет как прежде... наивно предполагая, что раз мы (я и мои близкие) никуда не выходим, понимая ответственность ситуации, то и остальные тоже! Но сегодня я посмотрела какие изменения случились, пока я отсутствовала... и черт возьми! Если все мирно сидят по своим домам и ждут когда рост прекратится.... то тогда почему число инфицированных становится все больше?!?! Расскажите?! Кто из вас находится дома и изолировался от друзей, коллег и тд?! Кто продолжает работать?! Кто гуляет по гостям?!»

Ксения Алферова тоскует по свободе: «Очень захотелось моря, вернее свободы! Я человек страшно свободолюбивый, люблю дышать полной грудью. Я и сейчас пытаюсь, но ощущение абсурда происходящего и сильное давление начинают оказывать своё Действие, даже несмотря на внутреннее противодействие! Закрою глаза, выйду на улицу, подставлю лицо весеннему солнцу, глубоко вздохну, вспомню шум прибоя, солёные брызги в лицо, сила и спокойствие, входящие в тебя с каждым плеском, набегающей, ласковой волны! Я живу, я дышу, я радуюсь солнцу, никто не отнимет у меня мою внутреннюю свободу, мой весенний ветер странствий, живущий у меня в Сердце».

Юлия Ковальчук тоже скучает по лету, морю, солнцу, путешествиям: